Экология Минска: Александр Боровиков рассказал о том, чем дышат жители столицы и можно ли пить воду из под крана?

Новости Беларуси. Тесная связь природы с человеком заставляет ученых столетиями искать ответы на многие вопросы. Да, мы - одна из главных составляющих, но и мы же, к сожалению, зачастую являемся теми, из-за кого природа несет колоссальные потери. Тема, безусловна, глобальная. Сегодня будет затронута лишь небольшая ее часть - в рамках одного города.

Ведущая программы «Большой город» на СТВ пригласила в гости Александра Боровикова, председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.