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Экология Минска: Александр Боровиков рассказал о том, чем дышат жители столицы и можно ли пить воду из под крана?

19 июля 2014 15:01
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Новости Беларуси. Тесная связь природы с человеком заставляет ученых столетиями искать ответы на многие вопросы. Да, мы - одна из главных составляющих, но и мы же, к сожалению, зачастую являемся теми, из-за кого природа несет колоссальные потери. Тема, безусловна, глобальная. Сегодня будет затронута лишь небольшая ее часть - в рамках одного города.

Ведущая программы «Большой город» на СТВ пригласила в гости Александра Боровикова, председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.

 

# общество # Экология # Александр Боровиков

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