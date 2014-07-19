В Полоцком районе 19 июля выберут черничных короля и королеву

Новости Беларуси. Черничных короля и королеву выбирают 19 июля в Полоцком районе. Ягодное состязание началось с самого утра и собрало свыше сотни команд. За тем, кто быстрее наполнит корзины, следит жюри. После экспертный совет определит лучших. Они и продолжат состязание, приняв участие в творческих конкурсах.

Для гостей праздника подготовили мастер-классы, выставки-дегустации, интерактивные игры. Кроме того, они могут получить консультации травниц и продегустировать ягодные квасы.

К слову, черничный праздник проходит в районе уже в четвертый раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.