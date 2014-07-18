Пока жители Гродно гадают, куда пропал символический знак «Нулевой километр», его реставрируют в Минске

Новости Беларуси. Загадочное исчезновение. В самом центре Гродно, на площади Ленина, пропал символический знак «Нулевой километр». А на его месте появилась цветочная клумба. Отлитый из металла столб был одним из символов города над Неманом, привлекал к себе туристов, да и фотографии на фоне знаменитого знака, пожалуй, были в фотоальбомах почти каждого горожанина. Поэтому, в последние дни странное исчезновение стало самой обсуждаемой темой у гродненцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Гродно:

Зря его убрали. Я помню некоторую информацию размещённую на нём. Там и родной город мой был - Островец. И по этому пусть бы стоял и стоял.

Я, честно говоря, удивлена что он пропал. Я считаю, что это было хорошее приобретение для города.

Кстати история гродненского «Нулевого километра» начинается в 2006 году, когда его установили на центральной площади города. Он символизирует начальную точку, от которой отсчитывается расстояние до основных населённых пунктов Беларуси и городов-побратимов за рубежом.

В его основе сплав алюминия с кремнием. Как оказалось, о его резонансном исчезновении городские власти знали: коммунальщики его попросту отправили на реставрацию. В последнее время надписи на столбе из-за разрушительного воздействия внешней среды стали «размываться».

Виктор Леванович, главный инженер КУП «Ремстройавтодор» ( Гродно):

Демонтаж был выполнен и отвезен в столицу Республики Беларусь город Минск для обновления. В течении полутора - двух месяцев будет возвращён назад уже в обновлённом виде и установлен на прежнее место. То есть наши гродненцы пускай не беспокоятся, всё будет нормально, установлено. Всё будет в порядке в обновлённом виде.