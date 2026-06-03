В Беларуси расширены полномочия Национального совета по гендерной политике при Совете Министров

В Беларуси расширили полномочия Национального совета по гендерной политике. Соответствующее постановление подписало правительство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь этот консультативный орган будет более активно участвовать в выравнивании социально-экономических возможностей мужчин и женщин. В приоритете – укрепление семейных ценностей, продвижение ответственного родительства и охрана здоровья жителей страны. Кроме того, Совет получил право вносить предложения в проекты докладов Беларуси для международных организаций. Кадровый состав структуры также полностью обновлен.