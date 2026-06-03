Сеницкая средняя школа №2 укрепляет сотрудничество с КНР

В Сенице китайский – основной иностранный язык. Его изучают более 100 учеников, причем с третьего класса и на постоянной основе. Сама школа открылась в 2023 году, но уже стала крупным ресурсным центром. Теперь это ресурсный центр, который объединяет педагогов и учеников со всего Минского района, которые хотят свободно говорить по-китайски.

Анна Парчевская, учащаяся Сеницкой средней школы №2: С первого класса это был факультатив. Но с третьего класса это началось как обычный урок. Мне нравится китайский, потому что мне он легко удается.

Мария Слука, учащаяся Сеницкой средней школы №2: Я выбрала китайский язык, потому что он трудный и мне его нравится изучать.

Анна Парчевская, директор Сеницкой средней школы №2:

Рассматривается вопрос об обмене учащимися в рамках оздоровительной летней кампании. Это лагеря, которые ребята как из Чунцина, так и из Республики Беларусь будут посещать друг друга в рамках лагерных смен. Кроме того, рассматривается вопрос о проведении онлайн-курсов для педагогов нашего учреждения образования для того, чтобы повысить их языковой уровень, коммуникативный уровень именно с носителями языка.

К слову, партнеры из Чунцина – это уже третье учреждение образования КНР, с которым сотрудничает Сеницкая школа. С каждым годом желающих изучать китайский становится все больше. Так, с нового учебного года на постоянной основе этот сложный язык начнут осваивать еще 20 учащихся.