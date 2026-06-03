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МВД: более 400 сообщений о звонках телефонных мошенников поступило в милицию за сутки

03 июня 2026 08:46
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МВД: более 400 сообщений о звонках телефонных мошенников поступило в милицию за сутки-0

В течение суток в милицию поступило более 400 обращений о звонках телефонных мошенников, информирует официальный Telegram-канал МВД Беларуси.

Правоохранители зарегистрировали 36 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий.  

Отдел организации обработки мошеннических операций МВД инициировал блокировку 6 фишинговых интернет-сайтов; заблокировал совершение платежей в адрес 33 платежных реквизитов зарубежных стран; приостановил расходные операции по 20 счетам.

Оперативники задержали 2 курьеров аферистов. При них обнаружено более 60 тысяч рублей.

# Министерство внутренних дел Беларуси

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