МВД: более 400 сообщений о звонках телефонных мошенников поступило в милицию за сутки

Витрина достижений, которая впечатляет весь мир! Белорусская агропромышленная неделя продолжается в Минске

Белорусские бренды сегодня не просто конкурируют с зарубежными аналогами, но и сами задают высочайшие стандарты. Это и ценят потребители.