МВД: более 400 сообщений о звонках телефонных мошенников поступило в милицию за сутки

В течение суток в милицию поступило более 400 обращений о звонках телефонных мошенников, информирует официальный Telegram-канал МВД Беларуси.
Правоохранители зарегистрировали 36 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Отдел организации обработки мошеннических операций МВД инициировал блокировку 6 фишинговых интернет-сайтов; заблокировал совершение платежей в адрес 33 платежных реквизитов зарубежных стран; приостановил расходные операции по 20 счетам.
Оперативники задержали 2 курьеров аферистов. При них обнаружено более 60 тысяч рублей.