Сотрудники белорусского ОСВОД спасли плававшую на льдине собаку

А вот пример опасности выхода на тонкий лед. Правда, на этот раз в зоне риска оказался не человек, а животное. Необычный инцидент произошел на водохранилище Дрозды, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сотрудникам ОСВОД поступил звонок о том, что на льдине плавает собака. Из-за того, что лед отошел от берегов, животное оказалось в центре озера. Подойти близко на воздушной подушке спасатели не смогли, так как ледяная корка дала бы трещину и четвероногий мог провалиться в воду. Поэтому пришлось добираться ползком. Собака была очень напугана, но агрессии не проявляла. Животное благополучно посадили на борт судна, доставили на берег и отдали хозяину.