ОСВОД предупреждает минчан об опасности выхода на водоёмы

Это связано с устоявшейся плюсовой температурой. С учетом предстоящих погодных условий крепость ледового покрытия будет значительно снижаться. А значит, вероятность оказаться по ту сторону водной глади значительно возрастает. Сотрудники ОСВОД вместе со спасателями призывают любителей зимней рыбалки не выходить на лед, особенно без спасательных жилетов. Это опасно для жизни.

Василий Николайчук, ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД:

В соответствии с правилами охраны жизни людей на водоемах во время разрушения льда выход на лед запрещен. И если он даже с виду кажется прочным, крепким и цельным, это далеко не так, поскольку уже практически целую неделю плюсовые температуры держаться и днем, и ночью. Он начинает разрушаться и вне зависимости от толщины, выход на такой лед воспрещен.

Отметим, сейчас в Минске запрет выхода на водоемы действует на Комсомольском озере и водохранилище Дрозды. В период интенсивного таяния льда ОСВОД вместе со спасателями ежедневно проводят профилактические рейды.