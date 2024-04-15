Прямой эфир

В санатории «Ружанский» можно оздоровиться всего за пару процедур. Какие услуги самые популярные?

15 апреля 2024 13:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Чтобы спокойно оздоровиться, существует прекрасный способ – санаторий! Где еще всего за недельку-другую можно подлечить все, до чего так давно не доходили руки? Получив книжечку с графиком процедур, можно размеренно и с удовольствием погрузиться в мир физиотерапии: ванны, ингаляции, массаж, сауна – всего не перечислить!

В санатории «Ружанский» можно оздоровиться всего за пару процедур. Какие услуги самые популярные?-1

В санатории «Ружанском» гарантируют: каждый их гость вернется домой посвежевшим и полным сил человеком. Лечебный профиль санатория обширен. Здесь эффективно лечат заболевания органов малого таза, патологии эндокринной и сердечно-сосудистой систем, кровообращения, обмена веществ, расстройства питания, гинекологические заболевания. И особое внимание – болезням опорно-двигательного аппарата, костно-мышечной системы и соединительной ткани. На вооружении «Ружанского» самые новые достижения медицинских технологий.

В санатории «Ружанский» можно оздоровиться всего за пару процедур. Какие услуги самые популярные?-4

Ольга Денисенок, врач-физиотерапевт ОАО «Санаторий «Ружанский»:
В нашем санатории очень богатый спектр всех услуг. Мы можем оказывать их как для профилактики, предупреждения заболеваний, так и на постреанимационном периоде, уже после операционного лечения. Всегда болезнь проще предотвратить. Поэтому для наших отдыхающих мы широко используем такие методы лечения, как пневмокомпрессионный массаж, лимфодренажные массажи, для того чтобы улучшить структуру венозного оттока, лимфотока, тем самым улучшая структуру костной ткани. У нас богатый спектр бесконтактных массажей. Пациент может получить данную процедуру, работая, например, на позвоночнике, нижних конечностях.

В санатории «Ружанский» можно оздоровиться всего за пару процедур. Какие услуги самые популярные?-7

Очень богатый спектр электролечения для снятия болевого синдрома, напряжения в мышцах, суставах. Для снятия отека очень хорошо помогает капсула магнитотурботрон, то есть общая магнитотерапия. Это процедура, которая завоевывает большую популярность среди наших отдыхающих. Тепловые процедуры тоже никто не отменял. Грязелечение, парафинолечение тоже всегда пользуются очень хорошим спросом.

В санатории «Ружанский» можно оздоровиться всего за пару процедур. Какие услуги самые популярные?-10

Чтобы назначить эффективные процедуры, необходимы крепкие знания врачей и хорошая диагностика. В «Ружанском» с этим проблем нет. Работает коллектив профессионалов, а диагностическое оборудование, в том числе современные ультразвуковые аппараты, – это устройства экспертного класса, которые позволяют диагностировать любые заболевания на начальной стадии. И, конечно, доступно множество других медицинских услуг. Причем не только профилактического, но и лечебного действия. Особенно это актуально для тех, кому уже выставлен диагноз, связанный с заболеваниями позвоночника и суставов.

В санатории «Ружанский» можно оздоровиться всего за пару процедур. Какие услуги самые популярные?-13

Ольга Денисенок:
Очень хорошо используется в реабилитации новый аппарат Gymna ShockMaster, ударно-волновая терапия. Он прекрасно работает на мягких тканях. Работает он по триггерным точкам. В данной ситуации, например, для позвоночника это вообще незаменимая вещь.

Все мы всегда испытываем усталость, дискомфорт, какую-то боль, скованность в движении. Данный аппарат поможет сделать все возможное, чтобы снять. Работает по точкам. Ищем болевую точку руками и в данной точке начинаем работать. Пациенты от 2-3 процедур чувствуют улучшение самочувствия, понимают, что могут двигаться, переворачиваться, ходить без боли. Поверьте, это значительно улучшает их качество жизни.

В санатории «Ружанский» можно оздоровиться всего за пару процедур. Какие услуги самые популярные?-16

Для того чтобы расслабиться и получить нужные процедуры, необязательно ехать на заграничные курорты в дорогущие SPA-отели. Скрабирования, обертывания, массажи, инфракрасные, криосауны и ванны – «Ружанский» предоставляет полный комплекс SPA-услуг, причем за вполне вменяемые деньги.

Ольга Денисенок:
Наши отдыхающие могут насладиться такими релакс-процедурами, как наши бани, сауны, коктейли. Поверьте, все это в комплексе поможет не только выздороветь нашему телу, но и добавит энергии, бодрости духа, позитива и оптимизма.

В санатории «Ружанский» можно оздоровиться всего за пару процедур. Какие услуги самые популярные?-19

Кстати, санаторий принимает заезды с детьми любого возраста, даже грудничками. Приобрести оздоровительную путевку возможно для ребенка от двух лет, полноценную лечебную – от трех лет. Вот уж кому раздолье, так это детям! Три бассейна, аквапарк, игровые комнаты и площадки, спортивный зал, экскурсии, кино и мультфильмы. Взрослые же оценят уникальную природу, озеро с лебедями. Что еще нужно для оздоровительных и приятных прогулок всей семьей?!

В санатории «Ружанский» можно оздоровиться всего за пару процедур. Какие услуги самые популярные?-22

Добавим, что санаторий находится в Ружанской пуще, которая является сегментом Беловежской. Вблизи нет никаких предприятий – совершенно чистая лесная зона. А лечебный состав ружанской минеральной воды ставит ее в один ряд с такими известными брендами, как «Ессентуки» и «Боржоми». Используется она для ряда заболеваний не только опорно-двигательных, но и желудочно-кишечных.

В общем, время, проведенное в санатории «Ружанский», подарит колоссальный заряд жизненной энергии и эффективно поправит здоровье. В комплексе ждут гостей круглый год.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Ольга Денисенок

Другие новости рубрики

Все новости
Возможна ли война за Приднестровье в 2024-м? Мнения экспертов
15 апреля 2024 13:42

Возможна ли война за Приднестровье в 2024-м? Мнения экспертов

Игроку белорусского клуба «Что? Где? Когда?» грозит 6 лет колонии за финансирование экстремизма
15 апреля 2024 13:40

Игроку белорусского клуба «Что? Где? Когда?» грозит 6 лет колонии за финансирование экстремизма

В деревне Брестской области при пожаре погибли 4 детей. Что говорят соседи семьи?
15 апреля 2024 13:37

В деревне Брестской области при пожаре погибли 4 детей. Что говорят соседи семьи?

«Основная цель – привлечение к спорту». Почему стоит поучаствовать в акции «Дни открытых дверей в ДОСААФ»?
15 апреля 2024 12:10

«Основная цель – привлечение к спорту». Почему стоит поучаствовать в акции «Дни открытых дверей в ДОСААФ»?

Профилактическая акция «С заботой о женском сердце» прошла в Большом театре
15 апреля 2024 11:47

Профилактическая акция «С заботой о женском сердце» прошла в Большом театре

Въезда в Евросоюз ожидают около 2,5 тыс. фур
15 апреля 2024 11:01

Въезда в Евросоюз ожидают около 2,5 тыс. фур

Более 860 тыс. жителей ЕС посетили Беларусь за 2 года по безвизу
15 апреля 2024 11:00

Более 860 тыс. жителей ЕС посетили Беларусь за 2 года по безвизу

Детское движение поисковых отрядов. Вот как белорусские школьники собирают факты о героях войны
15 апреля 2024 10:58

Детское движение поисковых отрядов. Вот как белорусские школьники собирают факты о героях войны

СК возбудил уголовное дело по факту гибели 4 детей при пожаре в Берёзовском районе
15 апреля 2024 10:42

СК возбудил уголовное дело по факту гибели 4 детей при пожаре в Берёзовском районе

День донора прошёл в Минском государственном лингвистическом университете
15 апреля 2024 10:40

День донора прошёл в Минском государственном лингвистическом университете

Обязательно ли чипировать животных? Мария Василевич рассказала о законе об ответственном обращении с животными
15 апреля 2024 09:01

Обязательно ли чипировать животных? Мария Василевич рассказала о законе об ответственном обращении с животными

Республиканский субботник пройдёт в Беларуси 20 апреля
15 апреля 2024 08:33

Республиканский субботник пройдёт в Беларуси 20 апреля