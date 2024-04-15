В санатории «Ружанский» можно оздоровиться всего за пару процедур. Какие услуги самые популярные?

Чтобы спокойно оздоровиться, существует прекрасный способ – санаторий! Где еще всего за недельку-другую можно подлечить все, до чего так давно не доходили руки? Получив книжечку с графиком процедур, можно размеренно и с удовольствием погрузиться в мир физиотерапии: ванны, ингаляции, массаж, сауна – всего не перечислить!

В санатории «Ружанском» гарантируют: каждый их гость вернется домой посвежевшим и полным сил человеком. Лечебный профиль санатория обширен. Здесь эффективно лечат заболевания органов малого таза, патологии эндокринной и сердечно-сосудистой систем, кровообращения, обмена веществ, расстройства питания, гинекологические заболевания. И особое внимание – болезням опорно-двигательного аппарата, костно-мышечной системы и соединительной ткани. На вооружении «Ружанского» самые новые достижения медицинских технологий.

Ольга Денисенок, врач-физиотерапевт ОАО «Санаторий «Ружанский»:

В нашем санатории очень богатый спектр всех услуг. Мы можем оказывать их как для профилактики, предупреждения заболеваний, так и на постреанимационном периоде, уже после операционного лечения. Всегда болезнь проще предотвратить. Поэтому для наших отдыхающих мы широко используем такие методы лечения, как пневмокомпрессионный массаж, лимфодренажные массажи, для того чтобы улучшить структуру венозного оттока, лимфотока, тем самым улучшая структуру костной ткани. У нас богатый спектр бесконтактных массажей. Пациент может получить данную процедуру, работая, например, на позвоночнике, нижних конечностях.

Очень богатый спектр электролечения для снятия болевого синдрома, напряжения в мышцах, суставах. Для снятия отека очень хорошо помогает капсула магнитотурботрон, то есть общая магнитотерапия. Это процедура, которая завоевывает большую популярность среди наших отдыхающих. Тепловые процедуры тоже никто не отменял. Грязелечение, парафинолечение тоже всегда пользуются очень хорошим спросом.

Чтобы назначить эффективные процедуры, необходимы крепкие знания врачей и хорошая диагностика. В «Ружанском» с этим проблем нет. Работает коллектив профессионалов, а диагностическое оборудование, в том числе современные ультразвуковые аппараты, – это устройства экспертного класса, которые позволяют диагностировать любые заболевания на начальной стадии. И, конечно, доступно множество других медицинских услуг. Причем не только профилактического, но и лечебного действия. Особенно это актуально для тех, кому уже выставлен диагноз, связанный с заболеваниями позвоночника и суставов.

Ольга Денисенок:

Очень хорошо используется в реабилитации новый аппарат Gymna ShockMaster, ударно-волновая терапия. Он прекрасно работает на мягких тканях. Работает он по триггерным точкам. В данной ситуации, например, для позвоночника это вообще незаменимая вещь. Все мы всегда испытываем усталость, дискомфорт, какую-то боль, скованность в движении. Данный аппарат поможет сделать все возможное, чтобы снять. Работает по точкам. Ищем болевую точку руками и в данной точке начинаем работать. Пациенты от 2-3 процедур чувствуют улучшение самочувствия, понимают, что могут двигаться, переворачиваться, ходить без боли. Поверьте, это значительно улучшает их качество жизни.

Для того чтобы расслабиться и получить нужные процедуры, необязательно ехать на заграничные курорты в дорогущие SPA-отели. Скрабирования, обертывания, массажи, инфракрасные, криосауны и ванны – «Ружанский» предоставляет полный комплекс SPA-услуг, причем за вполне вменяемые деньги. Ольга Денисенок:

Наши отдыхающие могут насладиться такими релакс-процедурами, как наши бани, сауны, коктейли. Поверьте, все это в комплексе поможет не только выздороветь нашему телу, но и добавит энергии, бодрости духа, позитива и оптимизма.

Кстати, санаторий принимает заезды с детьми любого возраста, даже грудничками. Приобрести оздоровительную путевку возможно для ребенка от двух лет, полноценную лечебную – от трех лет. Вот уж кому раздолье, так это детям! Три бассейна, аквапарк, игровые комнаты и площадки, спортивный зал, экскурсии, кино и мультфильмы. Взрослые же оценят уникальную природу, озеро с лебедями. Что еще нужно для оздоровительных и приятных прогулок всей семьей?!