В саду ООН по случаю 70-летия окончания войны посадили «Дерево мира и единства»

Новости США. В честь 70-летия окончания Второй мировой войны на территории штаб-квартиры ООН посадили «Дерево мира и единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мероприятии принял участие и Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун.

К нему присоединились дипломаты из разных стран, в том числе постоянный представитель Беларуси при ООН Андрей Дапкюнас.

Плакучая белая вишня стала не только символом мира, но и скорби по погибшим в той страшной войне.

До конца этой недели в Нью-Йорке и в штаб-квартире ООН будут проходить выставки и праздничные концерты в честь главной исторической даты двадцатого века.