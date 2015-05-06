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В саду ООН по случаю 70-летия окончания войны посадили «Дерево мира и единства»

06 мая 2015 11:24
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Новости США. В честь 70-летия окончания Второй мировой войны на территории штаб-квартиры ООН посадили «Дерево мира и единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мероприятии принял участие и Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун.

К нему присоединились дипломаты из разных стран, в том числе постоянный представитель Беларуси при ООН Андрей Дапкюнас.

Плакучая белая вишня стала не только символом мира, но и скорби по погибшим в той страшной войне.

До конца этой недели в Нью-Йорке и в штаб-квартире ООН будут проходить выставки и праздничные концерты в честь главной исторической даты двадцатого века.

# общество # Вторая мировая война

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