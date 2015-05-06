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Минск: МЧС провели учения на 13-этажном здании с привлечением вертолета

06 мая 2015 09:12
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Новости Беларуси. Когда каждая секунда на вес золота. Более десяти единиц спасательной техники и два вертолета – масштабные учения МЧС прошли 5 мая в одном из столичных бизнес-центров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По легенде, пожар случился на высоте более 50 метров. Мастерство в ликвидации чрезвычайных ситуаций оттачивали сразу 65 спасателей.

Подача сухой пены и воды, эвакуация людей с кровли здания при помощи специального троса и транспортировка пострадавших в безопасное место – все задачи выполнены на отлично.

К слову, подобные учения на высотных зданиях Минска планируют проводить ежегодно.

Павел Петкевич, помощник оперативного дежурного Минского городского управления МЧС:     
Пожар произошёл на 13 этаже. В здании оставались люди, которых надо было эвакуировать. Понадобилось спасение с кровли. Поэтому мы привлекли авиацию МЧС. С помощью нашей авиации спасли людей, находящихся на крыше, которые были заблокированы.

# общество # МЧС Беларуси # Фотофакт

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