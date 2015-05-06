«Доля: связь времен и поколений»: В Минске презентовали книгу о военных событиях из первых уст

Новости Беларуси. Письма с фронта, фотографии с боевыми товарищами и воспоминания о военных событиях из первых уст. В столице презентовали книгу

«Доля: связь времен и поколений» — совместный творческий проект школьников и ветеранов Партизанского района.

Изюминкой военной летописи стали письма современных детей своим погибшим родственникам, которые, к сожалению, уже никогда не найдут своего адресата.

Подарочные экземпляры скоро можно будет найти на полках городских библиотек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Регина Лаврович, автор книги «Доля: связь времен и поколений»:

Чтобы собрать воспоминания узников, активно включилась школа №133. Мы, конечно, дали им адреса и фамилии, а они ходили и у бабушек собирали, плакали и записывали воспоминания.

Анастасия Тихонович, ученица ГУС «Средняя школа №133 г. Минска»:

Мы ходили к ветерану Евгению Коваленко. Меня поразило то, что он очень искренне рассказывал все это, что был очень открытым и очень добрым.