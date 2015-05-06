Ветераны Великой Отечественной войны и ветераны футбола в студии программы «УТРО» на СТВ

Михаил Ильич, Вам – 95. Вы же – легенда! Артист цирка, акробат - заслуженный тренер СССР по акробатике и футболист! Вас называют «легендой белорусской спортивной гимнастики» и «одним из отцов триумфа минского «Динамо» в чемпионате СССР в 1982-м году». Так кто в душе?

Михаил Цейтин, ветеран Великой Отечественной войны, кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный тренер СССР и БССР:

Я сторонник физического развития. Что касается приверженности к этому уровню физического развития, эту любовь, и понимание всего этого привила учительница биологии в школе. Она привила мне понимание этой прелести физического развития.

Владимир Владимирович, как Вы пришли в спорт и был ли он у Вас в годы войны?

Владимир Владимирович Лабуц – ветеран ВОВ, ветеран футбола:

У меня с детства было увлечение футболом и хоккеем. Я начал этим заниматься где-то с 7-ми лет. Первый биатлон пришёл в спорт при морозе -38 градусов! Не было как сейчас ботинок с лыжами,обычные солдтские ботинки, винтовки… И назывался этот вид спорта «бег на патрулях». Несмотря ни на что мы, в 38градусный мороз бежали…

Игорь Павлович. Уверены, в нашей стране практически в каждом городе пройдут спортивные состязания, в том числе и футбольные матчи, посвященные 70-летию великой Победы. Сориентируйте зрителей и нас: где и когда?

Игорь Белов, главный специалист Департамента по проведению соревнований Ассоциации «Белорусская федерация футбола»:

Разработана целая программа в праздничные дни. В каждых областях будут проводиться спортивные мероприятия. Особое внимание делаем на детей с целью того, чтобы они познали нашу историю, и знали, что у нас были такие деды, отцы…