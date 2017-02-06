Змеи и ящерицы вместо котов и собак: как правильно ухаживать дома за экзотическими животными

Уютные пушистые коты или энергичные жизнерадостные собаки. Часто именно так отзываются хозяева и их гости о домашних животных. Сегодня все больше людей предпочитают эпатировать знакомых своими питомцами – заводят у себя в доме что-то экзотическое и наслаждаются удивлением, шоком или даже ужасом окружающих. Сегодня есть возможность приобрести животное из любой части света. Но вот будут ли созданы необходимые для его жизни условия? Об этом стоит задуматься перед покупкой.

Константин Дилертас, организатор выставки экзотических животных:

Можно всех представителей содержать дома при соблюдении определенных условий: подходящий размер террариума, освещение, создать для животного максимально благоприятный микроклимат.

Еще один важный момент содержания экзотических животных – это их рацион. Если с травоядными обычно проблем не возникает, то чтобы накормить змею, необходимо иметь определенную смелость и выдержку.

Константин Дилертас, организатор выставки экзотических животных:

Змеи обычно питаются мясом – мышки маленькие, в замороженном виде продается такой корм. Если ящерицы, то специальные сверчки, тараканы специальные, которые для кормления используются. Нужно иметь в виду, что некоторые питаются практически живым кормом или замороженным.

Змею можно назвать самым популярным экзотическим домашним животным. Специалисты рекомендуют заводить безопасные разновидности – не более двух метров длиной и, конечно неядовитую. А еще нужно быть уверенным, что сможете окружить ее должным уходом, ведь змеи обычно живут более 10 лет, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Константин Дилертас, организатор выставки экзотических животных:

Из змей я бы порекомендовал и наиболее интересно содержать Амурского полоза. Вот он как раз возле нас расположен. Он очень дружелюбный. Запоминает своего хозяина. Такими же качествами обладает, как собака или кошка, но только в виде змеи. Действительно, за ним очень приятно наблюдать, очень дружелюбный и активный – именно как домашний питомец.

Многие отдают предпочтение ящерицам. Они достаточно неприхотливы и выносливы, отдельные виды быстро привыкают к человеку и с удовольствием нежатся в теплых руках.

Константин Дилертас, организатор выставки экзотических животных:

Кроме змей можно рассмотреть вариант содержания Бородатой агамы, которую мы сейчас наблюдаем. Ящерица довольно общительная. Тоже дружелюбная, дается на руки людям. Принимает корм из руки. Особенностью этой Бородатой агамы является то, что когда она сердится, у нее борода становится темного цвета. Интересно наблюдать и следить за тем, чтобы ее не сердить.

По мнению врачей, семьям с маленькими детьми опасно заводить дома хомячков, ежей, ящериц, черепах. Именно эти животные могут переносить огромное количество болезней. Также стоит помнить, что у детей до пяти лет еще незрелая иммунная система.

Но если уж вы выбрали себе питомца экзотического, не забывайте, что завести домашнее животное – это огромная ответственность. Ведь с детства мы помним слова Антуана де Сент-Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили!»