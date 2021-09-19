В России завершились трёхдневные выборы депутатов Госдумы

В них приняло участие 14 политических партий. Кроме того, россияне выбирали законодательные собрания в 39 субъектах и главу в 9 регионах. Сегодня в ЦИК России заявили, что нарушений, которые могли бы повлиять на результат, нет.

Важно отметить, что это первые федеральные выборы с трехдневным голосованием. Такое решение связано с пандемией коронавируса. Многодневный процесс позволил уменьшить концентрацию людей на участках.