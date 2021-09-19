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В России завершились трёхдневные выборы депутатов Госдумы

19 сентября 2021 18:02
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Новости России. В России 19 сентября завершились трехдневные выборы депутатов Госдумы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В России завершились трёхдневные выборы депутатов Госдумы-1

В них приняло участие 14 политических партий. Кроме того, россияне выбирали законодательные собрания в 39 субъектах и главу в 9 регионах. Сегодня в ЦИК России заявили, что нарушений, которые могли бы повлиять на результат, нет.

Важно отметить, что это первые федеральные выборы с трехдневным голосованием. Такое решение связано с пандемией коронавируса. Многодневный процесс позволил уменьшить концентрацию людей на участках.

В России завершились трёхдневные выборы депутатов Госдумы-4

Россияне, находящиеся в Беларуси, также смогли отдать свой голос на выборах в Госдуму на 8 избирательных участках, в том числе на территории российской дипмиссии в Минске, где сегодня в полдень проголосовал посол Евгений Лукьянов (читайте здесь).

# Выборы в России # общество # Евгений Лукьянов # Фотофакт

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