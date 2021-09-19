Среди фермеров – македонец и спортсмен. Эти аграрии с нуля развивают агробизнес и выращивают голубику

Новости Беларуси. Звезда северных лесов мигрирует на восток. Речь идет о самой дорогой ягоде – голубике, которую все чаще можно встретить на подсобных хозяйствах восточных регионов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Одна из ягодных плантаций четыре года назад раскинулась на окраине деревни Каменица Могилевской области. Это партнерский проект трех друзей, которые развивают свое дело вместе.

На земле, которая пустовала 25 лет, раскинулись грядки, где нашлось место не только для голубики. Длинные усы там распустила еще и фасоль, которая вот-вот даст первый урожай. Как сообразить агробизнес на троих, расскажет Юлия Мычка.

Ванчо Попов, партнер каменицкого агропроекта:

Это надо попробовать, чтобы понимали, о чем идет речь. Тем более что мы не пользуемся никакими химикатами, даже траву не травим, а ее косим, косим шесть раз в год. У нас получается чистый продукт.

Это подсобное хозяйство на окраине деревни Каменица – партнерский проект трех мужчин. Он уникальный, потому что ни один из партнеров до этого не имел ничего общего с земледелием (если не считать спортсмена Николая, который во время летних каникул когда-то охотно помогал бабушке в деревне). Но мысль попробовать свои силы в агробизнесе первому пришла не ему. Генератором идеи стал македонец Ванчо Попов, который уже 20 лет живет в Беларуси.

Ванчо Попов:

В Беларуси нравится все, могу спокойно сказать. Почему? Потому что здесь, если человек хочет работать, есть такая возможность. Есть люди, которые начали заниматься землей, как мы. Я думаю, что это перспективно, что это хорошо, условия есть. Белорусское государство дает такие возможности: хочешь заниматься землей – пожалуйста, работай. Если ухаживаешь правильно за землей, она умеет быть благодарна. Результат будет рано или поздно. Да, тяжело, но зато, я думаю, что результаты будут прекрасные.

Вместе с кустами голубики растет и аграрный опыт фермеров. До истины ягодного дела новоиспеченные земледельцы докапывались методом собственных проб и ошибок. Не раз наступали на одни и те же грабли, набили немало шишек, зато все свои – уже не болят, и результат налицо. 6 000 саженцев голубики на плантациях – это только начало. Еще 4 000 пока живут в горшочках и ждут своего часа.

Николай Густыр, партнер каменицкого агропроекта:

Изначально покупали новые саженцы, покупали двухгодичные и сажали их. Но появился интерес черенковать саженцы самостоятельно, то есть из тех, что уже есть, формируем кусты, а потом обрезаем веточки, естественно, и из этих веточек формируем свои саженцы. Вот у нас первый опыт – то есть не покупные саженцы, а уже свои.

Голубика действительно может стать надежным капиталовложением. Ведь один куст способен плодоносить до 70 лет, и такой зеленый бизнес можно передавать по наследству. Да, первые четыре года урожая не будет. И здесь нужно набраться терпения.

Впрочем, для земледельца это одно из самых важных качеств. Ведь в аграрном деле всегда присутствует еще один непредсказуемый партнер – небо. В 2021 году на пике ягодного сезона, когда аграрии ждали свой первый урожай, небесная канцелярия в их планы внесла свои коррективы.

Ванчо Попов:

Все это поле было защищено сеткой от птиц. Был ураган, всю эту сетку порвало на кусочки. То, что мы успели собрать за несколько дней, собрали, а остальное съели птицы. Это было больше, чем половина. Остаток урожая съели в течение 2-3 дней.

– А сколько в процентном соотношении потеряли?

– Это больше, чем половина.

– Неудобно спрашивать, но не было ли у вас мужской скупой слезы по такому? Я бы, наверное, точно рыдала.

– Надо держать себя в руках. Посидели, посмотрели на всю эту картину некрасивую. Посидели, подумали, собрали ее и пошли дальше работать.

На земле площадью 7,5 гектаров мужчины работают самостоятельно. На помощь приходит современная техника, силы придает сама природа, заскучать на грядках не дают четвероногие питомцы. Сразу три собаки Ванчо городскую прописку сменили на деревенскую и, похоже, очень этому рады.

Современные агробизнесмены к работе приступают в 8:00 и трудятся весь световой день с перерывом на обед. Земля требует ежедневной заботы, и физическую нагрузку от такой работы ощущает даже профессиональный волейболист Николай. После окончания спортивной карьеры столичный житель решил попробовать свои силы в сельском хозяйстве.

Николай Густыр:

Мне нравится на земле работать. Должна душа лежать, сердце тоже гореть, чтобы работать на земле. Если не хочет, не любит – скорее всего, что не получится. Первые шаги были такие, что приехал сюда помочь пару дней, и мне понравилось. Со спортом уже хотел завязывать, потому что уже был возрастной игрок, да и самому уже надоело туда-сюда колесить по этим странам, городам Беларуси. Принял решение. Приехал, мне понравилось, и через пару дней состыковались, решили работать вместе. Не жалею.