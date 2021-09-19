«Такая возможность тоже предоставляется». Как россиянину проголосовать за новый состав Госдумы, если он находится в Беларуси?

Постоянно проживающие или временно находящиеся на территории нашей страны лица могут отдать свой голос так же, как и миллионы их соотечественников. Урны установлены 19 сентября и в главном зале российского диппредставительства.

Там на консульском учете состоят около 55 тысяч человек. Однако не все российские граждане проходят такую процедуру. По некоторым оценкам, их может находиться в Беларуси сейчас около 100 тысяч.

Евгений Лукьянов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:

К сожалению, здесь, на территории Беларуси, нет возможности проводить электронное голосование, потому что оно возможно только в тех местах, где есть выход на порталы госуслуг на территории Российской Федерации. Поэтому здесь только очное голосование. Но, разумеется, при желании, если есть обращение, представители нашей комиссии могут выехать на дом к гражданину, если он нездоров или предпочитает это сделать в домашних условиях. Такая возможность тоже предоставляется.

От расклада сил в Государственной думе зависит и развитие наших союзнических отношений с Россией. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования избираются главы девяти регионов и 39 местных парламентов.