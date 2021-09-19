Прямой эфир

«Это экспериментальное поле». Македонец показывает, какие заросли фасоли он вырастил в Беларуси

19 сентября 2021 17:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Звезда северных лесов мигрирует на восток. Речь идет о самой дорогой ягоде – голубике, которую все чаще можно встретить на подсобных хозяйствах восточных регионов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Одна из ягодных плантаций четыре года назад раскинулась на окраине деревни Каменица Могилевской области. Это партнерский проект трех друзей, которые развивают свое дело вместе.

«Это экспериментальное поле». Македонец показывает, какие заросли фасоли он вырастил в Беларуси-1

На земле, которая пустовала 25 лет, раскинулись грядки, где нашлось место не только для голубики. Длинные усы там распустила еще и фасоль, которая вот-вот даст первый урожай.

Среди фермеров – македонец и спортсмен. Эти аграрии с нуля развивают агробизнес и выращивают голубику. Читайте здесь.

«Это экспериментальное поле». Македонец показывает, какие заросли фасоли он вырастил в Беларуси-4

Так же как финансисты не рекомендуют хранить все деньги в одном банке, опытные агрономы не советуют делать ставку только на одну культуру. Помимо голубики фермеры выращивают клубнику, а в 2021-м решились на эксперимент и посадили семь сортов фасоли.

«Это экспериментальное поле». Македонец показывает, какие заросли фасоли он вырастил в Беларуси-7

Ванчо Попов, партнер каменицкого агропроекта:
Это экспериментальное поле, на этом поле у нас растет фасоль. Вот как она выглядит. После сбора урожая мы посмотрим, какой сорт даст самый лучший результат, и определимся, что будем садить в следующем году.

«Это экспериментальное поле». Македонец показывает, какие заросли фасоли он вырастил в Беларуси-10

Юлия Мычка, корреспондент:
Конечно, сегодня результаты фермерского труда впечатляют зеленые джунгли радуют глаз. Но чтобы получить такой урожай, нужно хорошо потрудиться. Например, чтобы посадить всего один килограмм фасоли, необходимо присесть или наклониться около 500 раз, а потом еще каждый стебель подвязать и прополоть.

«Это экспериментальное поле». Македонец показывает, какие заросли фасоли он вырастил в Беларуси-13

Если капризная голубика – это скорее вызов каждому дачнику, то фасоль можно увидеть на грядках у людей довольно часто. А вот в промышленных масштабах ею в Беларуси почти никто не занимается. И тем ценнее опыт каменицких земледельцев, которые в 2022 году планируют часть земли засадить еще и низкорослой фасолью.

# Сельское хозяйство # общество # Юлия Мычка # Ванчо Попов # Николай Густыр # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Концерт ко Дню народного единства. Как Беларусь 17 сентября отметила самый молодой государственный праздник?
19 сентября 2021 17:53

Концерт ко Дню народного единства. Как Беларусь 17 сентября отметила самый молодой государственный праздник?

Еду вкачали в лёгкие вместо желудка. Узнали о страшном случае в центре Гродно
19 сентября 2021 17:29

Еду вкачали в лёгкие вместо желудка. Узнали о страшном случае в центре Гродно

«Запад-2021». Самые яркие кадры одних из самых масштабных учений Беларуси и России
19 сентября 2021 17:28

«Запад-2021». Самые яркие кадры одних из самых масштабных учений Беларуси и России