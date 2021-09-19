«Это экспериментальное поле». Македонец показывает, какие заросли фасоли он вырастил в Беларуси

Новости Беларуси. Звезда северных лесов мигрирует на восток. Речь идет о самой дорогой ягоде – голубике, которую все чаще можно встретить на подсобных хозяйствах восточных регионов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Одна из ягодных плантаций четыре года назад раскинулась на окраине деревни Каменица Могилевской области. Это партнерский проект трех друзей, которые развивают свое дело вместе.

На земле, которая пустовала 25 лет, раскинулись грядки, где нашлось место не только для голубики. Длинные усы там распустила еще и фасоль, которая вот-вот даст первый урожай. Среди фермеров – македонец и спортсмен. Эти аграрии с нуля развивают агробизнес и выращивают голубику. Читайте здесь.

Так же как финансисты не рекомендуют хранить все деньги в одном банке, опытные агрономы не советуют делать ставку только на одну культуру. Помимо голубики фермеры выращивают клубнику, а в 2021-м решились на эксперимент и посадили семь сортов фасоли.

Ванчо Попов, партнер каменицкого агропроекта:

Это экспериментальное поле, на этом поле у нас растет фасоль. Вот как она выглядит. После сбора урожая мы посмотрим, какой сорт даст самый лучший результат, и определимся, что будем садить в следующем году.

Юлия Мычка, корреспондент:

Конечно, сегодня результаты фермерского труда впечатляют – зеленые джунгли радуют глаз. Но чтобы получить такой урожай, нужно хорошо потрудиться. Например, чтобы посадить всего один килограмм фасоли, необходимо присесть или наклониться около 500 раз, а потом еще каждый стебель подвязать и прополоть.