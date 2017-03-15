В России задержан сотрудник Regnum Юрий Баранчик: СК решает вопрос об экстрадиции журналиста в Беларусь

Новости Беларуси. 15 марта стало известно, что на территории России задержан сотрудник информагентства Regnum Юрий Баранчик. Это подтвердили в Следственном комитете Беларуси, где продолжается расследование уголовного дела в отношении Сергея Шиптенко, Юрия Павловца и Димитрия Алимкина. Им предъявлено обвинение в разжигании межнациональной розни.

Причастность Баранчика к этому делу была установлена в ходе следствия. И как сообщили в Следственном комитете, сейчас решается вопрос об экстрадиции журналиста в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.