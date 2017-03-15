Белорусские ученые разработали уникальное оборудование «Птичь М», позволяющее лечить многие формы онкологии

Статистика гласит, ежегодно в мире больше десяти миллионов человек заболевают раком. В нашей стране вопросу лечения онкобольных уделяется огромное значение. Специалисты уверяют, если выявить заболевание на первых стадиях, то процент излечения приближается к ста. В таком случае, иногда достаточно выполнить минимальные операции, которые занимают 3-4 минуты. В более сложных ситуациях придется пройти серьезный курс лечения. И здесь порой без новых методов не обойтись. Так, наши ученые разработали уникальное оборудование – компьютеризированную установку общей гипертермии «Птичь М». Этот аппарат делает химиотерапию менее токсичной для организма.

Установка «Птичь М» сейчас используется в Республиканском научно-практическом центре онкологии и медицинской радиологии имени Александрова. На базе центра в прошлом году были проведены ее технические, гигиенические и медицинские клинические испытания.

В простонародье этот аппарат, который занимает целый кабинет, именуют кушеткой. На ней под общим наркозом в течение трех-четырех часов тело пациента нагревается до 42 градусов. Параллельно больному вводят химиопрепараты. При таком лечении, их токсичность максимально снижается. Воздействие высоких температур убивает злокачественные клетки. Здоровые, в свою очередь, обладают лучшей теплопроводностью и легче переносят экстремальное нагревание.

Установка «Птичь М», с помощью которой можно лечить многие формы онкологических заболеваний, пока в нашей стране в единственном экземпляре. Но в ближайшей перспективе – оснастить таким оборудованием и другие белорусские клиники и научно-практические центры.