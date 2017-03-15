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В торговом центре Минска произошло возгорание: учения МЧС (видеофакт)

15 марта 2017 10:50
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Новости Беларуси. И в воздухе, и на земле. В Минске только что завершились масштабные учения МЧС. Они проходили в одном из торговых центров столицы.

Работники и посетители стали невольными участниками происходящего. По легенде, в здании центра произошло возгорание. Часть людей эвакуировали. Часть оказалась отрезана огнем от выходов и ждала помощи на крыше.

В связи с этим была задействована авиация. На земле приготовили воздушную подушку. Там же дежурили кареты скорой помощи. Сотрудники Красного Креста организовали пункт обогрева для пострадавших. За всем происходящим с интересом наблюдали прохожие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Попко, официальный представитель минского городского управления МЧС:
Учения прошли хорошо. Были отработаны много видов аварийно-спасательных работ. Также была задействована авиация МЧС, которая осуществляла спасение пострадавших с кровли. В учениях участвовало порядка 80 человек личного состава МЧС, также другие службы: ГАИ, ГУВД, Красный Крест и скорая медицинская помощь

В учениях задействовали 15 единиц спецтехники МЧС. Были отработаны различные способы тушения огня.

# общество # МЧС Беларуси # Александр Попко

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