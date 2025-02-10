В РНПЦ «Мать и дитя» поздравили маму, которая родила 14-го малыша

В РНПЦ «Мать и дитя» поздравили, без преувеличения, женщину-героиню. Белоруска стала мамой уже в 14-й раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первые подарки многодетной маме и ее дочке вручили представители Министерства здравоохранения и активисты Белорусского союза женщин.

5 февраля Елена Осина родила здоровую девочку, которую назвали Авигеей, что означает радость отца. Теперь у супругов 9 мальчиков и 5 девочек. Трое старших уже окончили вуз и работают по специальности. А самый младший – двухлетний Авинир – ждет маму и сестренку дома.

Елена Осина:

Мы очень ждали эту малышку. И так рады, что она появилась у нас на свет в этом прекрасном месте, в центре «Мать и дитя», среди заботливых врачей и профессионалов своего дела.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома, председатель Минской городской организации БСЖ:

Когда в семье много детей, это говорит о том, что сегодня со стороны нашего государства делается все для того, чтобы дети рождались в семьях, чтобы это был не один, не два ребенка, чтобы уже слово «многодетная» семья становилось для нашей страны хорошей, доброй традицией. А почему бы и нет? Потому что созданы все условия, чтобы дети развивались, получали бесплатное образование, медицинское обслуживание. Сегодня колоссальная забота о наших мамах.

На днях Елена вместе с малышкой отправятся домой, в родной Гродно. Где они вновь соберутся за большим семейным столом, но уже в новом составе.