Как бы ни говорили, доллар будет уходить – доктор экономических наук

Беларусь в международной системе координат. Какие главные итоги Ялтинской конференции, которой исполняется 80 лет, и как с тех пор поменялись взгляды на мир? Почему безопасность в Европе стала уязвимой и кто стоит за ее гарантиями? Какова роль нашей страны на региональной арене и как белорусская мягкая сила работает за рубежом? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты и общественные деятели искали ответы на эти и другие вопросы.

Ирина Новикова, доктор экономических наук:

Как бы ни говорили, будет доллар цифровой или какой-то, доллар будет уходить. Я скажу почему. И, кстати, тоже связано это с военным подходом. Почему доллар стал мировой валютой? Никто никогда не задумывался. Меняли золото, использовали как мировые деньги. Кирилл Казаков, СТВ:

За нефть стали платить. Ирина Новикова:

Не просто за нефть. Дело в том, что в 1971 году Никсон подписал с папой нынешнего принца Саудовской Аравии соглашение. Кирилл Казаков:

Знаете, в чем американцы молодцы? Я, конечно, по-разному отношусь к Америке, к флагу, ко всему остальному. Но они даже нас заставляют выучить номер флота, который стоит где-то там возле берегов Саудовской Аравии.