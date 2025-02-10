Как бы ни говорили, доллар будет уходить – доктор экономических наук
Беларусь в международной системе координат. Какие главные итоги Ялтинской конференции, которой исполняется 80 лет, и как с тех пор поменялись взгляды на мир? Почему безопасность в Европе стала уязвимой и кто стоит за ее гарантиями? Какова роль нашей страны на региональной арене и как белорусская мягкая сила работает за рубежом? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты и общественные деятели искали ответы на эти и другие вопросы.
Ирина Новикова, доктор экономических наук:
Как бы ни говорили, будет доллар цифровой или какой-то, доллар будет уходить. Я скажу почему. И, кстати, тоже связано это с военным подходом. Почему доллар стал мировой валютой? Никто никогда не задумывался. Меняли золото, использовали как мировые деньги.
Кирилл Казаков, СТВ:
За нефть стали платить.
Ирина Новикова:
Не просто за нефть. Дело в том, что в 1971 году Никсон подписал с папой нынешнего принца Саудовской Аравии соглашение.
Кирилл Казаков:
Знаете, в чем американцы молодцы? Я, конечно, по-разному отношусь к Америке, к флагу, ко всему остальному. Но они даже нас заставляют выучить номер флота, который стоит где-то там возле берегов Саудовской Аравии.
Ирина Новикова:
Теперь надо от этого отходить. Почему вы говорите, что торговать в долларах? Почему все стали продавать в долларах? Потому что Саудовская Аравия обладает таким количеством нефти, что они монополистами являются, как бы ни говорили про Венесуэлу, про Россию и другие нефтедобывающие страны. И, соответственно, когда было подписано это соглашение, им прогарантировали: мы ваши нефтяные скважины охраняем, вы никого не бойтесь, то есть мы отвечаем за безопасность. Но все контракты мировые должны заключаться в долларах. Что это значит? Чтобы купить что-то (мы покупаем нефть), мы должны заплатить долларами. Где их взять? Мы должны продать товаров на такое количество долларов, чтобы купить на эти доллары нефть.
А что нужно сделать американцам? Включить станок. Вот вам, пожалуйста. И, так сказать, саудовский папа подписал. Но! Что произошло в сентябре 2023 года? Путин когда был у саудовского принца? В 2023 году. И саудовский принц, сын того короля, подписал соглашение о переходе на нефтеюань.