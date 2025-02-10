Лукашенко вспомнил первый визит в Израиль: овации – вот так «антисемита» встречали в Тель-Авиве

Белорусская этноконфессиональная модель уникальна и может стать примером для многих. Особенно для так называемых «цивилизованных» стран. Это констатировал наш Президент на встрече с представителями религиозных конфессий. Во Дворце Независимости 10 февраля говорили не столько о политике, сколько о сохранении традиций, духовных ценностей и создании новых возможностей для верующих, в частности что еще необходимо сделать для развития межконфессионального мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это был диалог откровенный и емкий. Презент вспомнил, как смог одним предложением разрушить морок обвинения Лукашенко в антисемитизме.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я помню свой первый визит в Израиль, когда наши негодяи здесь, особенно из числа националистов, все время пытались мне приписать антисемитизм. Была развернута такая кампания. Как ехать в Израиль? Думаю, ну ничего, народ умный, поймут. И я рискнул в силу своей открытости сказать о том, что… Я вручить должен был награды. Награда нашла своих героев, как говорится, евреям, которые у нас воевали в годы войны, но не получили этих наград. Нигде так евреи не воевали, как в Беларуси. А почему? А потому что условия были такие, что евреям надо было воевать. Как часто у вас бывает, по правой щеке ударили – подставь левую. Нет, евреи мстили за своих погибших соотечественников и воевали по-настоящему. Ну, по-нашему, как бывает у белорусов, у русских, у славян и так далее. И вы знаете, все встали и с овациями это восприняли. Ну, вот так вот «антисемита» встречали в израильском государстве, в Тель-Авиве.
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