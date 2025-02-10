Лукашенко вспомнил первый визит в Израиль: овации – вот так «антисемита» встречали в Тель-Авиве

Белорусская этноконфессиональная модель уникальна и может стать примером для многих. Особенно для так называемых «цивилизованных» стран. Это констатировал наш Президент на встрече с представителями религиозных конфессий. Во Дворце Независимости 10 февраля говорили не столько о политике, сколько о сохранении традиций, духовных ценностей и создании новых возможностей для верующих, в частности что еще необходимо сделать для развития межконфессионального мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это был диалог откровенный и емкий. Презент вспомнил, как смог одним предложением разрушить морок обвинения Лукашенко в антисемитизме.