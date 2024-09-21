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Большой форум патриотических сил Минской области проходит в Молодечно

21 сентября 2024 14:31
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Общность, единство и верность исторической памяти. Большой форум патриотических сил Минской области проходит в Молодечно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот город почти два десятилетия был польским. Тут до сих пор остались казармы, где располагались подразделения армии угнетателей белорусского народа. Им так и не удалось одержать верх над торжеством исторической справедливости. Говорят в Молодечно сегодня не только о прошлом. Там широко представлены современные достижения нашей страны.

Большой форум патриотических сил Минской области проходит в Молодечно-2

Влада Родовская, корреспондент:
Во всех уголках Молодечно чувствуется особая атмосфера. Здесь проходит масштабный праздник, посвященный Дню народного единства. Он символизирует всю силу сплоченности нашего общества.

Большой форум патриотических сил Минской области проходит в Молодечно-4

Для жителей Молодечно этот день особенно отзывается в сердце. До 1939 года населенный пункт находился под польской оккупацией. Люди, семьи, целые деревни и города – 18 лет эти события безвольно разделяли судьбы белорусского народа. Сегодня памятной датой здесь названы улицы. И каждый местный житель знает смысл этого праздника. 

Подробности в видеоматериале.

# День народного единства

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