Большой форум патриотических сил Минской области проходит в Молодечно
Общность, единство и верность исторической памяти. Большой форум патриотических сил Минской области проходит в Молодечно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этот город почти два десятилетия был польским. Тут до сих пор остались казармы, где располагались подразделения армии угнетателей белорусского народа. Им так и не удалось одержать верх над торжеством исторической справедливости. Говорят в Молодечно сегодня не только о прошлом. Там широко представлены современные достижения нашей страны.
Влада Родовская, корреспондент:
Во всех уголках Молодечно чувствуется особая атмосфера. Здесь проходит масштабный праздник, посвященный Дню народного единства. Он символизирует всю силу сплоченности нашего общества.
Для жителей Молодечно этот день особенно отзывается в сердце. До 1939 года населенный пункт находился под польской оккупацией. Люди, семьи, целые деревни и города – 18 лет эти события безвольно разделяли судьбы белорусского народа. Сегодня памятной датой здесь названы улицы. И каждый местный житель знает смысл этого праздника.
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