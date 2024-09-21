Общность, единство и верность исторической памяти. Большой форум патриотических сил Минской области проходит в Молодечно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот город почти два десятилетия был польским. Тут до сих пор остались казармы, где располагались подразделения армии угнетателей белорусского народа. Им так и не удалось одержать верх над торжеством исторической справедливости. Говорят в Молодечно сегодня не только о прошлом. Там широко представлены современные достижения нашей страны.