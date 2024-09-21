В Минске открылся Центр инклюзивной культуры – как проходят занятия, рассказала преподаватель

Георгий Козел, директор Минского государственного колледжа цифровых технологий:

Прежде всего, чтобы понять, хочу сказать, что наш колледж работает почти 60 лет на рынке образовательных услуг. И 19 лет мы обучаем интеллектуальным профессиям ребят с особыми образовательными потребностями. Практически мы охватываем всех особенных детей. Это ребята с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха, речи, тотально незрячие и слабовидящие, с расстройством аутистического спектра. И, конечно, когда у нас они обучаются наравне с обычными, как сейчас такое слово принято в педагогической среде, но которое не особенно нам нравится, конечно, у нас появился очень интересный опыт духовно-нравственного воспитания и влияния этих особенных детей и особенно возникающей среды на воспитание обычных детей. Нам очень приятно, что за 19 лет у нас не было ни одного случая некорректного поведения.

И вот у нас в колледже есть две большие площадки, они находятся в противоположных концах города. На Казинца четыре корпуса, где обучаются обычные дети, и на Кнорина, там где обычные и особенные дети. И раз в год мы делаем анкетирование, социальный срез интересов наших обычных детей. Мы просим их самим определить 10 наиболее важных жизненных приоритетов. И вот вы знаете, один колледж, один преподаватель, один директор, одна, казалось бы, атмосфера, но приоритеты несколько иные. У обычных детей, которые на Казинца и которые мало соприкасаются с особенными детьми, конечно же, на первом месте жизненное устройство, карьера, достаток. Это очень хорошие, нормальные житейские приоритеты. А у детей обычных, которые обучаются, соприкасаются с особенными, на первом месте стоит здоровье их родителей. Здоровье, семейные ценности, милосердие.