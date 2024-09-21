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Штаты не оставляют намерений втянуть Беларусь в войну

21 сентября 2024 14:06
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Беларусь была и остается сторонницей мира. Принцип не изменился даже сегодня, в условиях слома международной безопасности. Об этом заявил глава государства на торжественном мероприятии, посвященном Дню народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Штаты не оставляют намерений втянуть Беларусь в войну-2

И наша политика, стремление к диалогу близки многим. Как и инициатива о разработке Евразийской хартии разнообразия и многополярности, предложенной Беларусью и призванной выстроить надежную архитектуру безопасности на континенте. В ней страны смогут отразить не только ключевые принципы управления международной жизнью с опорой на базовые нормы права, Но и отразить стратегическое видение сущности многополярности, которая приходит на смену западноцентричному миру.

Лукашенко: белорусское миролюбие не надо принимать за слабость! Подробнее.

Штаты не оставляют намерений втянуть Беларусь в войну-4

К сожалению, не все страны нацелены на созидание и стабилизацию в мире. Провокации в отношении нашего государства продолжаются, и их будет еще больше. Об этом предупредил Александр Лукашенко, ссылаясь на данные, полученные белорусскими спецслужбами. 

Речь об эскалации военной обстановки вблизи южных границ. Америка не оставляет намерений втянуть Беларусь в войну. Однако понимает, что наше правительство не пойдет на такой шаг, потому указывает Киеву при удачных обстоятельствах атаковать белорусскую инфраструктуру у границ, оправдав это российскими беспилотниками рядом с нашей территорией. Президент предупредил, что нападение на Беларусь – это третья мировая война, и предостерег от подобных планов, которые нам, очевидно, известны.

Западные спецслужбы говорят о Беларуси как о возможном месте эскалации.

Штаты не оставляют намерений втянуть Беларусь в войну-6

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии Палаты Представителей Национального собрания Беларуси, доктор военных наук:
Мы знаем о тех процессах, которые происходят в том числе за нашими границами. Мы знаем, что делать. У нас есть силы и средства, чтобы нейтрализовать угрозы нашему государству. Люди должны жить спокойно, люди и народ Беларуси под надежной охраной. И мы за годы суверенитета сформировали среду безопасности, позволяющую нам уверенно смотреть в будущее, в том числе не допускать на нашу территорию войну.

Что касается планов беглых, о которых также говорил глава государства, они хотят вывести Александра Лукашенко с арены политических действий. Чтобы в случае начала мирных переговоров в Украине белорусский Президент не смог принять в них участия. Цели западных кураторов, которые спонсируют беглых, налицо. Вопрос в одном: понимают ли они сами свою роль марионеток?

# Государственная политика

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