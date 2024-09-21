Беларусь была и остается сторонницей мира. Принцип не изменился даже сегодня, в условиях слома международной безопасности. Об этом заявил глава государства на торжественном мероприятии, посвященном Дню народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И наша политика, стремление к диалогу близки многим. Как и инициатива о разработке Евразийской хартии разнообразия и многополярности, предложенной Беларусью и призванной выстроить надежную архитектуру безопасности на континенте. В ней страны смогут отразить не только ключевые принципы управления международной жизнью с опорой на базовые нормы права, Но и отразить стратегическое видение сущности многополярности, которая приходит на смену западноцентричному миру. Лукашенко: белорусское миролюбие не надо принимать за слабость! Подробнее.

К сожалению, не все страны нацелены на созидание и стабилизацию в мире. Провокации в отношении нашего государства продолжаются, и их будет еще больше. Об этом предупредил Александр Лукашенко, ссылаясь на данные, полученные белорусскими спецслужбами. Речь об эскалации военной обстановки вблизи южных границ. Америка не оставляет намерений втянуть Беларусь в войну. Однако понимает, что наше правительство не пойдет на такой шаг, потому указывает Киеву при удачных обстоятельствах атаковать белорусскую инфраструктуру у границ, оправдав это российскими беспилотниками рядом с нашей территорией. Президент предупредил, что нападение на Беларусь – это третья мировая война, и предостерег от подобных планов, которые нам, очевидно, известны. Западные спецслужбы говорят о Беларуси как о возможном месте эскалации.