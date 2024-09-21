Штаты не оставляют намерений втянуть Беларусь в войну
Беларусь была и остается сторонницей мира. Принцип не изменился даже сегодня, в условиях слома международной безопасности. Об этом заявил глава государства на торжественном мероприятии, посвященном Дню народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И наша политика, стремление к диалогу близки многим. Как и инициатива о разработке Евразийской хартии разнообразия и многополярности, предложенной Беларусью и призванной выстроить надежную архитектуру безопасности на континенте. В ней страны смогут отразить не только ключевые принципы управления международной жизнью с опорой на базовые нормы права, Но и отразить стратегическое видение сущности многополярности, которая приходит на смену западноцентричному миру.
Лукашенко: белорусское миролюбие не надо принимать за слабость! Подробнее.
К сожалению, не все страны нацелены на созидание и стабилизацию в мире. Провокации в отношении нашего государства продолжаются, и их будет еще больше. Об этом предупредил Александр Лукашенко, ссылаясь на данные, полученные белорусскими спецслужбами.
Речь об эскалации военной обстановки вблизи южных границ. Америка не оставляет намерений втянуть Беларусь в войну. Однако понимает, что наше правительство не пойдет на такой шаг, потому указывает Киеву при удачных обстоятельствах атаковать белорусскую инфраструктуру у границ, оправдав это российскими беспилотниками рядом с нашей территорией. Президент предупредил, что нападение на Беларусь – это третья мировая война, и предостерег от подобных планов, которые нам, очевидно, известны.
Западные спецслужбы говорят о Беларуси как о возможном месте эскалации.
Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии Палаты Представителей Национального собрания Беларуси, доктор военных наук:
Мы знаем о тех процессах, которые происходят в том числе за нашими границами. Мы знаем, что делать. У нас есть силы и средства, чтобы нейтрализовать угрозы нашему государству. Люди должны жить спокойно, люди и народ Беларуси под надежной охраной. И мы за годы суверенитета сформировали среду безопасности, позволяющую нам уверенно смотреть в будущее, в том числе не допускать на нашу территорию войну.
Что касается планов беглых, о которых также говорил глава государства, они хотят вывести Александра Лукашенко с арены политических действий. Чтобы в случае начала мирных переговоров в Украине белорусский Президент не смог принять в них участия. Цели западных кураторов, которые спонсируют беглых, налицо. Вопрос в одном: понимают ли они сами свою роль марионеток?