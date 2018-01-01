«В режиме «без виз» вижу только плюсы»: что говорят первые безвизовые туристы, приехавшие в Беларусь

Новости Беларуси. В Бресте 1 января встретили первых зарубежных туристов, которые приехали сюда без виз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Бресте 1 января встретили первых зарубежных туристов, которые приехали сюда без виз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первопроходцами стала семья из Польши. Границу гости пересекли ровно в полдень и планируют находиться в Беларуси не одни сутки. В планах – испробовать белорусские блюда и познакомиться со всеми достопримечательностями.
Славомир Юфимук, турист (Польша):
Между Польшей и Беларусью нет плохих отношений. Мы всегда любили друг к другу приезжать.
В режиме «без виз» вижу только плюсы. Пересекать границу будет намного легче, чтобы пообщаться или просто выпить чашечку кофе, съездить туда и обратно на выходные.
«Без виз» с Нового года распространяется на Брест и шесть западных районов Беларуси. Здесь зарубежные гости смогут находиться до 10 дней.