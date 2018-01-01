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«В это время должны рождаться счастливые люди»: более 100 детей родились в Беларуси 1 января

01 января 2018 14:13
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Новости Беларуси. Поздравления и самые дорогие подарки получают мамы и папы, которые в новогоднюю ночь стали родителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 300 младенцев в нашей стране увидели свет 31 декабря и уже сегодня, января. Некоторые из младенцев родились акурат в полночь. Уже известно, что в 2018 в стране стало на 90 жителей больше.

«В это время должны рождаться счастливые люди»: более 100 детей родились в Беларуси 1 января-1

Екатерина Млыновская:
У нас сроки были 1 января рождения нашей малышки. Но так получилось, что мы буквально 20 минут не дотянули, и наша Алинушка родилась в 23.40 – еще в старом году.

«В это время должны рождаться счастливые люди»: более 100 детей родились в Беларуси 1 января-4

Елена Латникова, заведующий отделением РНПЦ «Мать и дитя»:
Работать в новогоднюю ночь и 1 января – очень позитивно себя чувствуешь. В это время должны рождаться счастливые люди.

Только в РНПЦ «Мать и дитя» в Минске в новогоднюю ночь родились два ребенка.

«В это время должны рождаться счастливые люди»: более 100 детей родились в Беларуси 1 января-7

# общество # Фотофакт # Рождаемость в Беларуси # Елена Латникова

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