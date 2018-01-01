«В это время должны рождаться счастливые люди»: более 100 детей родились в Беларуси 1 января

Новости Беларуси. Поздравления и самые дорогие подарки получают мамы и папы, которые в новогоднюю ночь стали родителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 300 младенцев в нашей стране увидели свет 31 декабря и уже сегодня, января. Некоторые из младенцев родились акурат в полночь. Уже известно, что в 2018 в стране стало на 90 жителей больше.