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«Это огромная энергия праздника»: репортаж со столичных улиц в новогоднюю ночь

01 января 2018 12:29
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Новости Беларуси. Беларусь встретила 2018 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самая яркая ночь позади. Поздравления и повсеместные гулянья. Традиционные пышные фейерверки и тысячи улыбок и надежд.

«Это огромная энергия праздника»: репортаж со столичных улиц в новогоднюю ночь-1

Дед Мороз хоть и привык каждый год в ночь на 1 января исполнять желания, был сам не прочь их загадать, пока белорусы провожали уходящий 2017-й.

«Это огромная энергия праздника»: репортаж со столичных улиц в новогоднюю ночь-4

Дед Мороз:
Хотелось бы, чтобы в новом году было много снега, и накрыло все крыши города.

Новогодние приметы, традиции, ритуалы у каждого свои. Вот, например, Сергей, вместо посиделок и застолья надевает спортивный костюм и выходит на пробежку. Уже более 30 лет он так проводит каждый вечер. Поэтому за полчаса до полуночи – на старте.

«Это огромная энергия праздника»: репортаж со столичных улиц в новогоднюю ночь-7

Сергей Зыков:
1 января у меня просто фруктовый день был. Пробежка – и фруктовый день. Вместо еды мы решили пробежаться.

Кстати, многие иностранцы уже по традиции этот праздник отмечают именно в Минске. Вот, например, компания из России. Новый год в нашей стране они отмечают уже не впервые.

Гость Минска:
Замечательный город, здесь так хорошо, красиво, чисто – не то, что у нас, в России. Запомнилось гостеприимство, радушие, которые мы здесь встретили.

«Это огромная энергия праздника»: репортаж со столичных улиц в новогоднюю ночь-10

Более чем на двух десятках открытых площадок прошли гулянья в столице. Самые масштабные – у Дворца спорта и на Октябрьской площади. Сотни горожан здесь стали одной семьей в ожидании новогоднего чуда. В первые секунды нового года мечты уже начинают исполняться: кто-то удивлялся неожиданной встрече, иностранцы – гостеприимству белорусов…

Что больше всего нравится в Беларуси?

«Это огромная энергия праздника»: репортаж со столичных улиц в новогоднюю ночь-13

Гости Минска:
Люди!

А например, артистам на сцене возле Дворца спорта даже в минусовую температуру удалось необыкновенно согреть город и всех тех, кто вышел этой ночью на улицу.

«Это огромная энергия праздника»: репортаж со столичных улиц в новогоднюю ночь-16

Алена Ланская, заслуженный артист Республики Беларусь:
Это огромная энергия праздника. И нам, артистам белорусским, очень приятно украсить этот праздник жизни.

Кульминацией новогоднего торжества стал роскошный фейерверк на набережной Свислочи. Разноцветные залпы взлетали в небо почти четверть часа. Было время и восхититься, и запечатлеть его не только в собственной памяти, но и на фотоснимке, пока кто-то в эти незабываемые минуты просто мечтал.

# общество # Фотофакт # Новый год

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