«Это огромная энергия праздника»: репортаж со столичных улиц в новогоднюю ночь

Новости Беларуси. Беларусь встретила 2018 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самая яркая ночь позади. Поздравления и повсеместные гулянья. Традиционные пышные фейерверки и тысячи улыбок и надежд.
Новости Беларуси. Беларусь встретила 2018 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самая яркая ночь позади. Поздравления и повсеместные гулянья. Традиционные пышные фейерверки и тысячи улыбок и надежд.
Дед Мороз хоть и привык каждый год в ночь на 1 января исполнять желания, был сам не прочь их загадать, пока белорусы провожали уходящий 2017-й.
Дед Мороз:
Хотелось бы, чтобы в новом году было много снега, и накрыло все крыши города.
Новогодние приметы, традиции, ритуалы у каждого свои. Вот, например, Сергей, вместо посиделок и застолья надевает спортивный костюм и выходит на пробежку. Уже более 30 лет он так проводит каждый вечер. Поэтому за полчаса до полуночи – на старте.
Сергей Зыков:
1 января у меня просто фруктовый день был. Пробежка – и фруктовый день. Вместо еды мы решили пробежаться.
Кстати, многие иностранцы уже по традиции этот праздник отмечают именно в Минске. Вот, например, компания из России. Новый год в нашей стране они отмечают уже не впервые.
Гость Минска:
Замечательный город, здесь так хорошо, красиво, чисто – не то, что у нас, в России. Запомнилось гостеприимство, радушие, которые мы здесь встретили.
Более чем на двух десятках открытых площадок прошли гулянья в столице. Самые масштабные – у Дворца спорта и на Октябрьской площади. Сотни горожан здесь стали одной семьей в ожидании новогоднего чуда. В первые секунды нового года мечты уже начинают исполняться: кто-то удивлялся неожиданной встрече, иностранцы – гостеприимству белорусов…
Что больше всего нравится в Беларуси?
Гости Минска:
Люди!
А например, артистам на сцене возле Дворца спорта даже в минусовую температуру удалось необыкновенно согреть город и всех тех, кто вышел этой ночью на улицу.
Алена Ланская, заслуженный артист Республики Беларусь:
Это огромная энергия праздника. И нам, артистам белорусским, очень приятно украсить этот праздник жизни.
Кульминацией новогоднего торжества стал роскошный фейерверк на набережной Свислочи. Разноцветные залпы взлетали в небо почти четверть часа. Было время и восхититься, и запечатлеть его не только в собственной памяти, но и на фотоснимке, пока кто-то в эти незабываемые минуты просто мечтал.