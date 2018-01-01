«Это огромная энергия праздника»: репортаж со столичных улиц в новогоднюю ночь

Новости Беларуси. Беларусь встретила 2018 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самая яркая ночь позади. Поздравления и повсеместные гулянья. Традиционные пышные фейерверки и тысячи улыбок и надежд.

Дед Мороз хоть и привык каждый год в ночь на 1 января исполнять желания, был сам не прочь их загадать, пока белорусы провожали уходящий 2017-й.

Дед Мороз:

Хотелось бы, чтобы в новом году было много снега, и накрыло все крыши города. Новогодние приметы, традиции, ритуалы у каждого свои. Вот, например, Сергей, вместо посиделок и застолья надевает спортивный костюм и выходит на пробежку. Уже более 30 лет он так проводит каждый вечер. Поэтому за полчаса до полуночи – на старте.

Сергей Зыков:

1 января у меня просто фруктовый день был. Пробежка – и фруктовый день. Вместо еды мы решили пробежаться. Кстати, многие иностранцы уже по традиции этот праздник отмечают именно в Минске. Вот, например, компания из России. Новый год в нашей стране они отмечают уже не впервые. Гость Минска:

Замечательный город, здесь так хорошо, красиво, чисто – не то, что у нас, в России. Запомнилось гостеприимство, радушие, которые мы здесь встретили.

Более чем на двух десятках открытых площадок прошли гулянья в столице. Самые масштабные – у Дворца спорта и на Октябрьской площади. Сотни горожан здесь стали одной семьей в ожидании новогоднего чуда. В первые секунды нового года мечты уже начинают исполняться: кто-то удивлялся неожиданной встрече, иностранцы – гостеприимству белорусов… Что больше всего нравится в Беларуси?

Гости Минска:

Люди! А например, артистам на сцене возле Дворца спорта даже в минусовую температуру удалось необыкновенно согреть город и всех тех, кто вышел этой ночью на улицу.