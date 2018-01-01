В Брест приехали первые туристы без виз из Польши

Новости Беларуси. В Бресте 1 января встретили первых зарубежных туристов, которые приехали сюда без виз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первопроходцами стала семья из Польши.

Границу гости пересекли ровно в полдень и планируют находится в Беларуси не один день. В планах – испробовать белорусские блюда и познакомиться со всеми достопримечательностями.

«Без виз» с Нового года распространяется на Брест и шесть западных районов Беларуси. Здесь туристы теперь могут находиться до 10 дней.