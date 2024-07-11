В Республиканском госпитале МВД открыто обновлённое неврологическое отделение

Это уже второе отделение учреждения здравоохранения, которое в этом году распахнуло свои двери после реконструкции: в январе модернизировали кардиологию. От руководства МВД главному врачу госпиталя вручены сертификаты на необходимое оборудование.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Медработникам работать очень нелегко. Когда они работают в комфортных условиях, с удовольствием все идут на работу. Капитальный ремонт превзошел даже те ожидания, которые были. Постарались учесть, чтобы была и кофемашина, чтобы можно было взбодриться, чтобы можно было принять душ. Мы постепенно делаем ремонт, чтобы здесь был комфорт, чтобы люди, когда отсюда уходили, говорили спасибо медперсоналу за то, что они помогли. Поэтому здесь все необходимые условия созданы. Самое главное – созданы условия для медперсонала. Уверен, что у нас все получится. Хочу сказать огромные слова благодарности медицинским работникам за их работу, терпение, понимание. А мы сделаем все для того, чтобы сотрудникам, медперсоналу работалось комфортно.