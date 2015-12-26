В рейтинге эффективности систем здравоохранения Беларусь опередила США и Россию

Новости Беларуси. Белорусская система здравоохранения работает эффективнее, чем в США и России. К такому мнению пришли эксперты американского агентства Bloomberg.

Рейтинг составлен по итогам этого года, в него вошли страны с населением более 5-и миллионов человек. Специалисты учитывали также покупательскую способность и продолжительность жизни.

Лидером списка стал Гонконг. В первой пятерке также Сингапур, Израиль, Испания и Южная Корея. Беларусь на 47-й позиции.

Примечательно, что Соединенные Штаты, где расходы на здравоохранение одни из самых высоких в мире, занимают 50-ю строчку. А наш партнер по Союзному государству Россия – 54-я.

Высокое место в рейтинге Беларусь занимает по праву. Забота о здоровье людей, повышение уровня и качества медобслуживания – приоритет государственной политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.