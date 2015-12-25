Католики Беларуси отмечают Рождество: семьи за праздничными столами, «кутья» и торжественные богослужения

Новости Беларуси. Католики всего мира 25 декабря отмечают Рождество Христово. Праздничные богослужения в нашей стране начались еще накануне поздно вечером. Главная месса, по традиции, прошла в Архи-кафедральном костеле Пресвятой Девы Марии. Рождественские литургии продолжаются и 26 декабря. Тысячи верующих приходят, чтобы помолиться о мире и любви.

С самого утра в доме Сорокиных кипит жизнь. Многодетная мама и бабушка Ирина Ивановна каждый год собирает у себя всех родных. А это, без малого, три дочки, столько же сыновей и пять внуков. Отмечать Рождество большой и дружной семьей уже стало доброй традицией, признается старшая Анна.

Анна Щербаченя:

Приятный праздник, когда можно поговорить со всеми, с братьями, сестрами. И мои дети очень любят сюда приезжать. Рождество – это семейный праздник.

Накануне вечером Сорокины полным составом посидели за семейным столом в Рождественский сочельник. Особенно по вкусу всем пришлась «кутья» – пшеничная каша с медом, изюмом и орехами. У Ирины Ивановны, к слову, фирменный рецепт.

Ирина Сорокина:

Меня еще когда-то бабушка моя учила в деревне. Они тоже католики, ходили в костел. Я знаю, как это делать.

От «кутьи» остались только хорошие воспоминания – угощение ушло буквально в первые минуты застолья. Сейчас же семья готовится идти на службу в католический храм. До начала сборов Ирина Ивановна успевает приготовить салаты и нарезать мясное. А младшая команда – внести последние штрихи в украшение праздничной елки.

Встречать Рождество Ирина Ивановна с семьей направились в костел Пресвятой Девы Марии. Именно здесь накануне прошла главная праздничная месса. Несмотря на то, что служба закончилась поздно вечером, уже с утра в храме и яблоку негде было упасть. Сотни прихожан, в том числе и наши герои, пришли послушать праздничную проповедь.

Многие белорусы, чтобы встретить Рождество в стенах главного костела страны, преодолели более сотни километров. Галина Александровна, например, приехала на праздник в столицу из Могилевской области. Сейчас женщина гостит у своей дочери. За время визита Галина Александровна не пропустила ни одной минской службы.

Галина Власик:

Специально у дочки сижу, каждый день прихожу сюда. Вчера была на семь часов, сегодня еще останусь. У меня очень хорошее настроение, воодушевление.

Помолиться о мире и здоровье близких в храм приходили не только католики. Семья Полянских, например, наполовину православная и отмечает два Рождества. И, как положено, на каждый праздник Алексей, Екатерина и маленький Ваня ходят в храм.

Алексей Полянский:

Он католик, а я православный. Этот праздник всегда в нашей семье очень широко отмечается, независимо от того, кто по вероисповеданию.

Екатерина Полянская:

Для нас это очень большой праздник, мы отмечаем его всей семьей. Пришли и бабушка, и дедушка, и сестра со своими детьми.

В храме можно было встретить и известных дипломатов, спортсменов и звезд эстрады. Алексей Хлестов, например, сегодня на службе в костеле впервые.

Алексей Хлестов, певец:

Это праздник верующих людей. И, наверное, сегодня у нас, православных, есть возможность поздравить своих католических друзей. Это так трепетно, по-особенному, в канун Нового года.

Двери костела открыты для всех желающих. Об этом 25 декабря еще раз напомнил в своей проповеди архиепископ Тадеуш Кондрусевич. Духовный лидер подчеркнул, что Рождество – общий праздник для всех христиан.

Тадеуш Кондрусевич, митрополит Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви:

Папа Иоанн Павел II всегда мечтал о том, чтобы Европа дышала двумя легкими, то есть восточным и западных христианством. Я говорю: приезжайте в Минск, посмотрите: одна улица, с одной стороны – католический кафедральный собор, с другой стороны – православный кафедральный собор. И мы как-то в мире живем. Уникальность нашей страны еще в том, что очень много браков смешанных. Я вижу тех же людей на Рождество здесь, через две недели я увижу их там, на другой стороне улицы. Это очень хорошо, люди помогают друг другу, они празднуют вместе. Это объединяет нас.

По традиции после рождественской службы в храме все снова собираются за большим семейным столом, на который уже можно ставить сытные мясные блюда и такие любимые детьми сладости. Кстати, после вкусной трапезы наступает самая любимая часть праздника – подарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.