Праздничное настроение своими руками: минчанки Ольга Беловец и Татьяна Ефимова создают новогодние игрушки

Волшебством и спокойствием веет от этих новогодних игрушек. Заснеженный лес, милые деревенские домики.

Сказочные пейзажи минчанка Ольга Беловец рисует на новогодних шарах из дерева. Нежная светлая гамма – как просторы Синеокой. Милые сюжеты создают впечатление, что это хрупкое стекло, и лишь прикоснувшись, можно ощутить тепло дерева.

Этот материал вдохновил Ольгу еще во время учебы в университете культуры и искусств. Спустя время она нашла себя в лаковой миниатюре. Сначала были шкатулки, пока однажды на выставке в Москве не увидела расписные шары. Необычная форма и круговая роспись удивили художника, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Ольга Беловец, художник:

Вообще, сама по себе роспись по дереву возникла для украшения, то есть если у дерева были какие-то недостатки, то их устраняли с помощью росписи. Хорошо использовать как форму для подарка. Если маленький подарок, можно положить и на елку повесить. Если подарок большой, можно туда положить записку и сказать, где лежит основной подарок.

Рождественские открытки, природные мотивы, родной Минск и любимый музей в Озерце. На столе художника всегда много картинок для вдохновения, которые потом отточенными движениями кисти оживают на шарах в виде пейзажей с сельским, городскими или мифологическими сюжетами.

Круглые или овальные формы Ольга заказывает готовые. Важно, чтобы дерево было хорошо отполировано, тогда краска ложится идеально. Работает с акрилом – им можно прорисовать мельчайшие детали с ювелирной точностью. В личном фотоальбоме Ольги – лучшие уголки столицы: от набережной на Коммунистической до церквей Верхнего города.

Ольга Беловец, художник:

В открытках новогодних всегда берется преимущественно закат. Где-то желтенький, где-то чуть розоватый, где-то голубоватый цвет. Добавляется бело-голубоватый снег. За счет этого получается более интересно.

Сейчас мы попробуем сделать кусочек Троицкого предместья.

Вначале всегда создается основа – фон для будущей картины, карандашный набросок. Затем в ход идет краска. Разноцветные домики Троицкого в руках художника становятся фантастическими. Круглой кистью рисуем облака, плоской – архитектуру, пушистой – деревья. Повторить рисунок на круглой форме невозможно, каждая новогодняя игрушка – эксклюзив.

Ангелов со свечами и флейтами, зимнюю ночь перед Рождеством можно увидеть и на деревянных колокольчиках, и на расписных яйцах из дерева.

В галерее художника немало народных матрешек. А вот так можно вспомнить сказку «Снегурочка». Преображать дерево необычной формы Ольга Беловец готова бесконечно.

Ольга Беловец, художник:

В детском саду интересно. Помню, нам принесли не белую бумагу, а цветную пастель. То ли розовую, то ли голубую. И дали белую краску рисовать снег. Потом показали приемы кисточкой, как можно рисовать листики. У меня где-то до сих пор хранятся эти работы. В общем, очень большое значение оказывают воспитатели и учителя.

Эти игрушки словно пахнут корицей и имбирными пряниками. На тоненьких ножках и с забавными мордашками. Автор оригинальных персонажей – талантливая минчанка Татьяна Ефимова. Любовь к рисованию, рукоделию и моде у нее с малых лет. По образованию – архитектор. Она ценит старинные уголки города и обожает гулять в скверике у Оперного театра.

Душа всегда тяготела к искусству, работала дизайнером мягкой игрушки и вот уже три года Татьяна создает свои – авторские, интерьерные.

Татьяна Ефимова, дизайнер:

Выполняется она из натуральных материалов, в основном из льна, хлопка. Они очень удобны в работе, пластичные, поэтому можно формировать любую игрушку, морду, потом игрушка ароматизируется. Это кофе, ванильный сахар и корица. Получается смесь, которая очень вкусно пахнет. И клей ПВА добавляется, постепенно вносится раствор.

Стиляга-конь в пальто из 2014 года и хулиган-подросток обезьяна из будущего, 2016-го. Татьяна создает символы Нового года. Это серия игрушек. И с особым удовольствием придумывает рождественских героев. Здесь и волшебник Санта Клаус готовит подарки, и его друг и помощник рождественский олень в уютном свитере.

Все (от выкройки до одежды, аксессуаров и причесок) она создает сама.

Татьяна Ефимова, дизайнер:

Сейчас год овечки. Когда я ее делаю, думаю, какую сделать овечку. Все думают, что это глупая, толстая овца, неуклюжая. А мне хотелось сделать элегантную модель, стройную, с ножками в чулочках, со звездой в руке.

Находить красоту в обыденном, в знакомых улицах города – ее стиль жизни. Ей очень нравится, что сейчас возрождается тема традиций, эко-материалов и ценится handmade. Ведь то, что сделано своими руками, греет особенно тепло.

Татьяна Ефимова, дизайнер:

Игрушки надо делать с хорошим настроением, потому что все эмоции обязательно передаются игрушке и тому человеку, у которого она будет. Мне бы хотелось, чтобы этот новый год принес всем здоровья, счастья и успех. Это самое главное.

Ольга Беловец, художник:

Я желаю всем найти что-то свое в этом году обязательно.

Такие они – минчанки, способные создавать праздник своими руками.