Новый год в истории: разные даты торжества, появление новогодней ели, Деда Мороза и Снегурочки

В новогодней летописи белорусов фигурирует сразу несколько дат. Первая отсылает к традиционным языческим празднованиям. Тогда Новый год отмечали 1 марта, когда начинались сельскохозяйственные работы.

С принятием христианства новый календарный год начинает отсчет с 1 сентября.

Удивительный факт: белорусы начали отмечать Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января еще до Петра I. Дело в том, что в те времена Беларусь входила в состав Речи Посполитой, и, согласно указу первого короля Стефана Батория, мы начали праздновать Новый год с 31 на 1 еще в 1583 году.

История главного символа праздника не менее увлекательна и берет начало еще с христианских времен.

Татьяна Долгач, историк, экскурсовод:

В последствии елка перестала быть рождественской и стала новогодней, правда, не везде, а только на территории постсоветского пространства. Вообще, елку стали украшать еще в Германии в XVII столетии. Эта традиция очень прижилась в Европе, понравилась многим другим государствам. И на территории Беларуси в последствии ее тоже стали украшать. К сожалению, в 20-е годы XX столетия новогоднюю елку запретили, назвали ее пережитком буржуазного прошлого, считали ее бесовской и изъяли из обихода, из традиционного новогоднего уклада.

В 1935 году лесная красавица вновь засияла в огнях в Московском доме союзов. В это же время появляются и традиционные герои Нового года: Дед Мороз, а в 1937 году его спутница – внучка Снегурочка.

Татьяна Долгач, историк, экскурсовод:

Белорусский Дед Мороз необычный. У него есть не только внучка, но целая семья. Он проживает в Беловежской пуще уже 10 лет, принимает там письма. В Минске есть филиал почты Деда Мороза, находится он в Центральном детском парке имени Горького.

Карла Маркса, 36 – известный минчанам вход на станцию метро «Октябрьская». Именно здесь в XIX веке находилось здание Дворянского депутатского собрания, где засияла главная городская елка.

19 января 1912 года в газете «Минский листок» напечатали приглашения на благотворительный вечер, где угощали шампанским, фруктами и чаем. Входной билет стоил около двух рублей, а вырученные средства отправлялись на помощь приюту подкидышей. И сегодня популярна замечательная традиция устраивать для детей благотворительные елки во всех регионах страны.

В последние годы зима – не зима, а раньше в Беларуси случались настоящие метеочудеса. Так, зима 1940 года выдалась самой морозной. 17 января на станции «Толочин» было зафиксировано минус 42 градуса. Настоящий Север воцарился в эту же ночь и в столице – минус 39. Улицы превратились в ледяную пустыню. На этом история катаклизмов не заканчивается.

Татьяна Долгач, историк, экскурсовод:

Параметром зимы является, конечно, не только мороз, но еще и обилие снега. Самым снежным выдался Новый 1893 год. Высота снежного покрова составила 36 см. Практически догнал этот год 2011-й, тогда высота снежного покрова составляла 33 см. Самым теплым Новым годом за всю историю метеонаблюдений оказался 2007 год: температура воздуха в новогоднюю ночь не опускалась ниже 2,5 градусов.

Часы на Привокзальной площади известны каждому белорусу. Именно по ним мы отсчитываем последние секунды уходящего года. Это самые большие в нашей стране трофейные часы. Их привезли из Германии. Точное время они показывают уже около 150 лет, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

До Нового года остались считанные дни, спешите определиться с самым главным желанием и загадать его под бой столичных курантов.