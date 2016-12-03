В регионах Беларуси участились случаи выявления поддельных российских банкнот

Новости Беларуси. Всплеск выявления поддельных российских банкнот наблюдается в регионах Беларуси.

Так, в Гомеле 90%, вызвавших подозрение у банковских работников купюр, эксперты признают фальшивыми.

История попадания таких денег в обменные пункты – различна. Чаще всего их приносят владельцы и не догадываясь, что в руках – фальшивка.

Потерпевший:

Я поехал на отдых в посёлок Лазаревское в районе Сочи, здесь приобрёл доллары США, там обменял на российские деньги. В результате у меня осталась сдача. Я приехал сюда и попытался их обменять в обменном пункте. И при обмене была выявлена фальшивка.

Поддельные денежные знаки жители Гомельской области привозят из России, возвращаясь с заработков.

Были случаи, когда в соседней стране фальшивками выдавали зарплату тем, кто устроился нелегально.

Максим Семёнов, старший оперуполномочкенный ОБЭП Советского РОВД Гомеля:

Потенциальными жертвами фальшивомонетчиков являются обычные граждане, которые выезжают на сезонные работы на территорию Российской Федерации. Работают они в основном нелегально и соответственно получают заработную плату в конвертах.

Андрей Козлов, старший эксперт Гомельского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз:

Около 90% случаев денежных билетов, поступающих нам на исследование, это поддельные денежные билеты, выполненные. как правильно, капельно-струйной печатью. Денежный билет он расплывчатый будет.

Напомню, за изготовление или сбыт поддельных денежных знаков в Беларуси предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.