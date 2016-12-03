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Новый вид диагностики в роддоме Бреста: теперь на месте можно узнать, есть ли генетические отклонения у плода

03 декабря 2016 12:44
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Новости Беларуси. Очередной шаг в развитии медицины Бреста.

В областном роддоме появился новый вид диагностики.

Ранее  в год около 600 будущих мам из региона направлялись в столицу, что бы получить точное заключение врачей.

Теперь, есть ли генетические отклонения в развитии плода – можно узнать в областной клинике.

Дорогостоящее оборудование и обновлённые интерьеры – это необходимость.

Рождаемость в регионе постоянно растёт.  В брестском роддоме с начала 2016 года появилось на свет 6 тысяч младенцев, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Янина Ермакович, врач-генетик, заведующий отделением перинатальной диагностики медико-генетической консультации Брестского областного родильного дома:
Что касается актуальности этой процедуры, она бесспорна. Потому что она дает возможность семьям группы высокого риска по хромосомной патологии иметь этот драгоценный кариотип плода, генетический паспорт и быть уверенными в завтрашнем дне.

# общество # Медицинское оборудование # Янина Ермакович

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