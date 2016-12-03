«Охотишься за вывеской и смотришь архитектуру»: минчанин Глеб Синицкий фотографирует таблички на домах каждой улицы города

Свободным временем каждый распоряжается по-своему. Одни что-нибудь коллекционируют, другие занимаются спортом, третьи рисуют, а минчанин Глеб Синицкий придумал собственное увлечение и задался целью сфотографировать таблички на домах каждой улицы столицы.

Глеб Синицкий, автор проекта «Vulica», архитектор:

Почему именно такое хобби? Как-то само собой пришло и, в принципе, мне понравилось. Идешь, охотишься за вывеской (аншлаг она называется), а по ходу смотришь какую-то архитектуру, смотришь застройку старую, новую. Сами таблички какие-то есть самодельные, есть муниципальные, есть старые, забытые, потерянные есть таблички с улиц, которых уже нет. И все это такой довольно большой пласт впечатлений. И все это близко и доступно каждому.

Никаких переулков, проспектов и тупиков. В фокусе внимания Глеба исключительно улицы. Готовясь к реализации проекта, минчанин насчитал более 750 таких топографических единиц. Фактом пребывания на улице считается фотоснимок таблички с названием.

Глеб Синицкий, автор проекта «Vulica», архитектор:

Можно посмотреть по карте. Ио есть это сейчас фактическая ситуация: голубым помечены улицы, которые нельзя сфотографировать, то есть их либо уже нет, либо на них нет строения, нельзя найти табличку. Красным – то, что осталось снять. 751 точка была изначально на карте. И к настоящему моменту их осталось порядка 160, но это вместе с, как я их называю, потерянными.

Взявшись раскрыть город через объектив фотокамеры, изучая его, Глеб вскоре обнаружил, что новый Минск постепенно вытесняет деревни. Особенно заметен контраст между бетонными высотками и частной застройкой в микрорайоне Грушевка. Там же Глеб нашел сразу 5 улиц Щорса. Герою Гражданской войны Александру Щорсу наверняка польстило бы такое внимание.

Глеб Синицкий, автор проекта «Vulica», архитектор:

Очень часто, именно в частном секторе, встречается момент, когда при прокладке газовой сети трубы «налезают», они расположены сверху над табличками. И здесь, например, еще такой случай, что можно рассмотреть, но часто не видно даже названия.

Отдельные таблички на Грушевке беспощадно состарились, другие исчезли, оставив шрамы на домах, а некоторые из сохранившихся нечитабельны либо написаны с ошибками.

Глеб Синицкий, автор проекта «Vulica», архитектор:

Еще один забавный момент: видимо, отсутствуют стандартные правила транслитерации названий на белорусский язык. Например, очень часто встречается, когда не совпадают гласные, иногда даже согласные. И здесь довольно мило, а вот на улице Козыревской я четыре встретил разных написания одного и того же названия.

Почти год гуляя по Минску с фотокамерой наперевес, Глеб успел обойти большую часть улиц столицы. Красных флажков на карте осталось всего около сотни. Из 750. Архитектор по образованию, Глеб наблюдает и за дизайном столичных табличек.

Глеб Синицкий, автор проекта «Vulica», архитектор:

Очень нравится мне: бывает, часто попадаются таблички, когда людей самих не устраивает дизайн, и они что-то новое придумывают и с фантазией подходят. Иногда это так наивно выглядит, но все равно приятно. Иногда попадаются образцы действительно серьезные.

И, действительно, в коллекции Глеба можно найти самые разнообразные примеры дизайна табличек: объемная с настоящим фонариком внутри, резьба по дереву, табличка в кондитерской стилистике, фламинго, охраняющий улицу Физкультурную.

Однако находятся и обозначения, которые несколько шокируют эстетическое восприятие.

Глеб Синицкий, автор проекта «Vulica», архитектор:

Стадия эволюции современной таблички. Она уже изготовлена не сама по себе, а напечатана на фоне другой. И здесь все, что мы умели сделать в фотошопе, сделали: шрифт с обводкой, один вид тени, второй вид тени. По-моему, прекрасно.

Кстати, своему увлечению Глеб придал современную форму: молодой человек завел отдельный аккаунт в социальной сети и ежедневно выкладывает по одной фотографии с коротким комментарием истории происхождения улицы. Ежедневно растет число подписчиков и поклонников необычного уличного проекта, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Глеб Синицкий, автор проекта «Vulica», архитектор:

Я заметил, что многие звонят: «Ты никуда не собираешься? Пойдем вместе». Потому что людям тоже интересно побывать в каких-то местах, в которых они раньше не были.

Есть идея сделать большой плакат, то есть сначала сделать дизайн, потом, возможно, найти спонсора, напечатать тираж с плакатом, со всеми табличками города.

Шагая по городу, в спешке мы часто не замечаем мелких деталей, которые придают местности едва уловимый урбанистический шарм. Как показывает практика, чтобы собрать интересную коллекцию, не обязательно вкладывать большие деньги. Достаточно только не лениться ходить пешком и быть наблюдательным.