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Самый большой каток Минска вблизи «Чижовка-Арены» будет работать до середины марта

03 декабря 2016 12:49
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Новости Беларуси. Коньки, хоккейные клюшки и ровный лёд. В Минске у «Чижовка-Арены» залит самый большой мобильный каток в республике. Он будет работать до середины марта.

В распоряжении любителей зимних развлечений открытая ледовая площадка размером 4 тысячи квадратных метров.

Продолжительность сеансов здесь тоже самая длительная – 1,5 часа вместо привычных 45 минут.

Площадка в будние дни будет открыта с 10:30 утра и до 10 вечера.

Как только позволит погода в Минске планируют залить около 50 катков, и почти 30 хоккейных коробок.

Откроются и пункты проката зимнего инвентаря.

Для спортсменов-любителей организуют многочисленные турниры и соревнования, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# общество # Социальная инфраструктура

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