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В регионах Беларуси продолжается модернизация стоматологических клиник

06 марта 2024 08:21
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Модернизация стоматологических клиник продолжается в регионах. Три десятка новых установок поступили в районные больницы и поликлиники Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В регионах Беларуси продолжается модернизация стоматологических клиник-1

В их числе Славгородская больница, где прием у дантиста теперь начинается с музыки. Такой дополнительной функцией оснащены все новые стоматологические комплексы. Кресла с широкой спинкой, подгорев воды, сенсорная лампа с зеркалом – современные комплексы позволяют не только качественно лечить, но в целом делают процедуру комфортной.

В регионах Беларуси продолжается модернизация стоматологических клиник-4

Светлана Домбровская, зубной фельдшер Славгородской центральной районной больницы:
Пациентам очень нравится, они потихоньку привыкают. Для некоторых это, конечно, неожиданность, потому что человек садится в кресло и начинает играть музыка. У него совсем другое настроение становится, он располагается к лечению зубов.

В регионах Беларуси продолжается модернизация стоматологических клиник-7

Полная перезагрузка славгородской стоматологии – результат работы сразу нескольких госпрограмм. Сейчас она занимает целое крыло, а до реконструкции больницы кабинеты специалистов приходилось искать. Ортопеды работали в отдельном здании, которое требовало ремонта.

В регионах Беларуси продолжается модернизация стоматологических клиник-10

Елена Терешкова, врач-стоматолог Славгородской центральной районной больницы:
Врач, если работает в одном кабинете и заканчивается определенная работа, ему надо собраться, одеться и бежать в другое здание. Если понадобится помощь медсестры, тоже надо звонить, вызванивать. Медсестра тоже бежала в другое здание. Свои неудобства какие-то были в этом.

В регионах Беларуси продолжается модернизация стоматологических клиник-13

Теперь весь спектр стоматологических услуг оказывают в одном месте. А организованная командная работа позволяет внедрять и новые методики. Например, эстетическое протезирование.

# Стоматология # общество

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