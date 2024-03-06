В регионах Беларуси продолжается модернизация стоматологических клиник

Модернизация стоматологических клиник продолжается в регионах. Три десятка новых установок поступили в районные больницы и поликлиники Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В их числе Славгородская больница, где прием у дантиста теперь начинается с музыки. Такой дополнительной функцией оснащены все новые стоматологические комплексы. Кресла с широкой спинкой, подгорев воды, сенсорная лампа с зеркалом – современные комплексы позволяют не только качественно лечить, но в целом делают процедуру комфортной.

Светлана Домбровская, зубной фельдшер Славгородской центральной районной больницы:

Пациентам очень нравится, они потихоньку привыкают. Для некоторых это, конечно, неожиданность, потому что человек садится в кресло и начинает играть музыка. У него совсем другое настроение становится, он располагается к лечению зубов.

Полная перезагрузка славгородской стоматологии – результат работы сразу нескольких госпрограмм. Сейчас она занимает целое крыло, а до реконструкции больницы кабинеты специалистов приходилось искать. Ортопеды работали в отдельном здании, которое требовало ремонта.

Елена Терешкова, врач-стоматолог Славгородской центральной районной больницы:

Врач, если работает в одном кабинете и заканчивается определенная работа, ему надо собраться, одеться и бежать в другое здание. Если понадобится помощь медсестры, тоже надо звонить, вызванивать. Медсестра тоже бежала в другое здание. Свои неудобства какие-то были в этом.