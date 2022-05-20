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В Борисове разработали импортозамещающую муку для пиццы. Анонс программы «Центральный регион»

20 мая 2022 22:17
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Новости Беларуси. В Борисове местные мукомолы предложили альтернативу импортной муке для пиццы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Борисове разработали импортозамещающую муку для пиццы. Анонс программы «Центральный регион»-1

Из-за санкционного давления одна из крупнейших сетей пиццерий столкнулась с проблемами поставок основного ингредиента. Разработать импортозамещающий аналог взялся Борисовский комбинат хлебопродуктов. Необходимо было учесть множество параметров. Специалисты в кратчайшие сроки разработали технологию и подобрали сырье. Примечательно, что подошла партия помольной пшеницы из южных районов Минской области.

В Борисове разработали импортозамещающую муку для пиццы. Анонс программы «Центральный регион»-4

Татьяна Вербицкая, заместитель директора по производству Борисовского комбината хлебопродуктов:
Мы очень тщательно подошли к подборке помольной партии, ведь какое мы зерно подали на мельницу, такую продукцию мы и получим. Поэтому тут было учтено предполагаемое содержание клейковины, качество клейковины, водопоглотительные свойства, белизна, конечно. И вот мы выпустили эту продукцию, которая подошла очень хорошо для нашей сети пицц.

В Борисове разработали импортозамещающую муку для пиццы. Анонс программы «Центральный регион»-7

Это не единственный импортозамещающий продукт. Борисовчане также работают над расширением линейки макарон из твердых сортов пшеницы. Подробнее о том, что входит в состав настоящих спагетти, какая мука полезнее, как устроена современная мельница и почему наши предки боялись ветряков, смотрите в программе «Центральный регион» 21 мая в 8:00 на СТВ.

# Предприятия Беларуси # общество # Татьяна Вербицкая # Фотофакт

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