Когда хочется сэкономить. Стоит ли покупать б/у технику?

В последнее время все больше становится популярным покупать поддержанную технику с рук. Это намного дешевле и не сильно бьет по кошельку. Однако риски тоже имеются. Покупая поддержанный товар, мы рискуем остаться без гарантии и без денег.
В последнее время все больше становится популярным покупать поддержанную технику с рук. Это намного дешевле и не сильно бьет по кошельку. Однако риски тоже имеются. Покупая поддержанный товар, мы рискуем остаться без гарантии и без денег.
Виктория Страх:
Покупала б/у технику два раза, это был б/у телефон. Первый телефон приобрела 3 года назад, приобрела его удачно, с гарантией, человек его купил, пару дней попользовался и продал. Второй раз мы покупали телефон примерно год назад, сестре. Она им пользуется до сих пор. Недавно покупала холодильник, стиральную машину, электроплиту, утюг. Все покупала в интернет-магазине. Очень удобно, привезли. Распаковали, показали.
Нашей героине повезло, в ее истории все сложилось удачно, и купленная с рук техника служит ей верой и правдой уже долгое время. Но как быть, если продавец на вторичном рынке оказался недобросовестным и продал нам товар, который в скором времени вышел из строя? Что тогда делать и к кому обращаться?
Ольга Становая, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:
Если речь идет о некачественном товаре, о сломанном товаре, будет иметь значение, кто является продавцом товара. Если это юридическое лицо либо ИП, которые занимаются реализацией б/у товара, действуют нормы закона о защите прав потребителей. Вы можете вернуть товар, попросить уменьшить покупную стоимость, вернуть деньги за ремонт. Если вы покупали у физического лица, то вы утрачиваете гарантии, которые предусмотрены законом о защите прав потребителей и вступают в силу нормы Гражданского кодекса Республики Беларусь.
Порядок действий в таком случае следующий: нужно письменно предъявить претензии продавцу, а затем обратиться за помощью к юристу. В случае, если товар вам просто не подошел или не понравился, увы, исправить ничего нельзя. Повлиять на ситуацию можно в случае, если изделие не соответствует заявленным характеристикам. А что делать в ситуации, когда мы приобретаем на вторичном рынке вещь, купленную в кредит?
Ольга Становая:
Идет речь о заключении одновременно двух договоров. Первый из них – договор купли-продажи. Второй – договор банковского кредита. В данном случае продавец несет обязательства по передаче товара, а покупатель по передаче денежных средств. Что касается кредита в данном случае, когда покупатель вносит денежные средства банка за приобретение вещи в кредит, обязательства перед банком будет выполнять тот, кто заключает кредитный договор.
Вещь продали, деньги – в карман. Распродавая ненужный хлам, можно неплохо подзаработать. Нужно ли уплачивать налог в таком случае?
Ольга Становая:
При реализации вещей, бывших в употреблении, налог уплачивается только в том случае, если этой реализацией занимается юридическое лицо либо ИП. Физическое лицо при разовой реализации б/у вещей налог не уплачивает, только если он не занимается этим на коммерческой, предпринимательской основе.
Покупая поддержанные вещи, помните, что вы существенно рискуете. Не забывайте проверять товар перед покупкой и лишь потом отдавать деньги. Всегда сохраняйте квитанции и гарантийные талоны. Ну, и конечно, не гонитесь за ценой. Даже на вторичном рынке следует помнить о соотношении цена-качество.