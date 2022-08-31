Когда хочется сэкономить. Стоит ли покупать б/у технику?

В последнее время все больше становится популярным покупать поддержанную технику с рук. Это намного дешевле и не сильно бьет по кошельку. Однако риски тоже имеются. Покупая поддержанный товар, мы рискуем остаться без гарантии и без денег.

Виктория Страх:

Покупала б/у технику два раза, это был б/у телефон. Первый телефон приобрела 3 года назад, приобрела его удачно, с гарантией, человек его купил, пару дней попользовался и продал. Второй раз мы покупали телефон примерно год назад, сестре. Она им пользуется до сих пор. Недавно покупала холодильник, стиральную машину, электроплиту, утюг. Все покупала в интернет-магазине. Очень удобно, привезли. Распаковали, показали. Нашей героине повезло, в ее истории все сложилось удачно, и купленная с рук техника служит ей верой и правдой уже долгое время. Но как быть, если продавец на вторичном рынке оказался недобросовестным и продал нам товар, который в скором времени вышел из строя? Что тогда делать и к кому обращаться?

Ольга Становая, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:

Если речь идет о некачественном товаре, о сломанном товаре, будет иметь значение, кто является продавцом товара. Если это юридическое лицо либо ИП, которые занимаются реализацией б/у товара, действуют нормы закона о защите прав потребителей. Вы можете вернуть товар, попросить уменьшить покупную стоимость, вернуть деньги за ремонт. Если вы покупали у физического лица, то вы утрачиваете гарантии, которые предусмотрены законом о защите прав потребителей и вступают в силу нормы Гражданского кодекса Республики Беларусь.

Порядок действий в таком случае следующий: нужно письменно предъявить претензии продавцу, а затем обратиться за помощью к юристу. В случае, если товар вам просто не подошел или не понравился, увы, исправить ничего нельзя. Повлиять на ситуацию можно в случае, если изделие не соответствует заявленным характеристикам. А что делать в ситуации, когда мы приобретаем на вторичном рынке вещь, купленную в кредит? Ольга Становая:

Идет речь о заключении одновременно двух договоров. Первый из них – договор купли-продажи. Второй – договор банковского кредита. В данном случае продавец несет обязательства по передаче товара, а покупатель по передаче денежных средств. Что касается кредита в данном случае, когда покупатель вносит денежные средства банка за приобретение вещи в кредит, обязательства перед банком будет выполнять тот, кто заключает кредитный договор. Вещь продали, деньги – в карман. Распродавая ненужный хлам, можно неплохо подзаработать. Нужно ли уплачивать налог в таком случае?