«С тремя детьми прекрасно вышла замуж». Всегда ли женщине сложно устроить личную жизнь, если у неё ребёнок?

Чужая кровь. Дети от предыдущего брака – обуза или подарок? Напряженные отношения нередко приводят к скандалам в семье или даже разводу. О том, может ли ребенок стать помехой для очередного брака, как найти в своем сердце место для падчерицы и пасынка и стать для них родным, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

У женщин есть установка, что я с ребенком, теперь никому не нужна, замуж меня никто не возьмет. Почему женщине сложно устроить свою личную жизнь, когда у нее ребенок на руках?

Наталья Евтихова, психолог, гештальт-терапевт, семейный психотерапевт:

Женщине несложно устроить свою личную жизнь, когда ребенок на руках, если она хочет устроить свою личную жизнь. У меня старшая сестра с тремя детьми прекрасно вышла замуж. Это был замечательный отчим. Он уделил этим детям больше внимания, чем их родной отец. Наталья Надольская:

Согласитесь, что это приятное исключение. В большинстве своем все-таки женщинам, которые одни воспитывают детей, сложно найти пару – мужчину, который бы принял их ребенка? Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Это еще стереотип, мне кажется, навязанный обществом.