«С тремя детьми прекрасно вышла замуж». Всегда ли женщине сложно устроить личную жизнь, если у неё ребёнок?
Чужая кровь. Дети от предыдущего брака – обуза или подарок? Напряженные отношения нередко приводят к скандалам в семье или даже разводу. О том, может ли ребенок стать помехой для очередного брака, как найти в своем сердце место для падчерицы и пасынка и стать для них родным, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
У женщин есть установка, что я с ребенком, теперь никому не нужна, замуж меня никто не возьмет. Почему женщине сложно устроить свою личную жизнь, когда у нее ребенок на руках?
Наталья Евтихова, психолог, гештальт-терапевт, семейный психотерапевт:
Женщине несложно устроить свою личную жизнь, когда ребенок на руках, если она хочет устроить свою личную жизнь. У меня старшая сестра с тремя детьми прекрасно вышла замуж. Это был замечательный отчим. Он уделил этим детям больше внимания, чем их родной отец.
Наталья Надольская:
Согласитесь, что это приятное исключение. В большинстве своем все-таки женщинам, которые одни воспитывают детей, сложно найти пару – мужчину, который бы принял их ребенка?
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Это еще стереотип, мне кажется, навязанный обществом.
Наталья Евтихова:
Если она хочет, несложно в наше время. Но, если она считает, что это минус – ее прицеп; то, за что она должна считать себя бракованной в чем-то, то ей будет сложно. Скорее всего, притянет она такого мужчину, который будет: «Я с тобой. Ты посмотри – я же тебя взял, ты мне теперь должна. Ты мне больше служи». У меня была семейная пара на консультации. Он очень ревновал: «Ты должна больше уделять внимания младшей, то есть совместной дочери. Этой не должна. Я же взял, рискнул». Женщина, к сожалению, так и делает. Эта девочка была отодвинутая. Очень жаль было смотреть на это. Это как плата – я должна ему заплатить.
Мужчина в ребенке видит бывшего мужа. Почему не все мужчины готовы принять детей жены от предыдущего брака – подробнее здесь.