«Не поддаваться никаким паническим настроениям». Минздрав обратился к белорусам

Новости Беларуси. В Минздраве призвали желающих попасть в поликлиники не стремиться к открытию, чтобы не создавать очереди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утром 31 января обращений было так много, что ожидать приходилось на улице. Сложившуюся ситуацию медики связывают с желанием пациентов пройти лабораторное тестирование на COVID-19 в связи с ухудшением самочувствия. Нагрузка на поликлиническую сеть сейчас действительно возросла. Это связано с подъемом заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе COVID-19.

В Беларуси разработано несколько вариантов организации медпомощи в зависимости от уровня роста заболеваемости. Продумана логистика работы контактных бригад, увеличены запасы СИЗов и лекарств. Сформирован коечный резерв, который при необходимости готовы развернуть в течение часа.

Елена Кроткова, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:

С целью избежать последствий данных очередей проработана нормативная база, уже заранее проработана. И поэтому, пользуясь случаем, я хочу обратиться и к населению. Не поддаваться никаким паническим настроениям. «Омикрон» оправдывает все ожидания. Это тот штамм, который обладает более низкой патогенностью, но очень высокой заразностью. К счастью, течение заболевания более легкое.