Прямой эфир

«Не поддаваться никаким паническим настроениям». Минздрав обратился к белорусам

31 января 2022 13:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минздраве призвали желающих попасть в поликлиники не стремиться к открытию, чтобы не создавать очереди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Не поддаваться никаким паническим настроениям». Минздрав обратился к белорусам-1

Утром 31 января обращений было так много, что ожидать приходилось на улице. Сложившуюся ситуацию медики связывают с желанием пациентов пройти лабораторное тестирование на COVID-19 в связи с ухудшением самочувствия. Нагрузка на поликлиническую сеть сейчас действительно возросла. Это связано с подъемом заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе COVID-19.  

«Не поддаваться никаким паническим настроениям». Минздрав обратился к белорусам-4

В Беларуси разработано несколько вариантов организации медпомощи в зависимости от уровня роста заболеваемости. Продумана логистика работы контактных бригад, увеличены запасы СИЗов и лекарств. Сформирован коечный резерв, который при необходимости готовы развернуть в течение часа.  

«Не поддаваться никаким паническим настроениям». Минздрав обратился к белорусам-7

Елена Кроткова, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:  
С целью избежать последствий данных очередей проработана нормативная база, уже заранее проработана. И поэтому, пользуясь случаем, я хочу обратиться и к населению. Не поддаваться никаким паническим настроениям. «Омикрон» оправдывает все ожидания. Это тот штамм, который обладает более низкой патогенностью, но очень высокой заразностью. К счастью, течение заболевания более легкое.  

«Не поддаваться никаким паническим настроениям». Минздрав обратился к белорусам-10

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 956 пациентов с коронавирусной инфекцией. Выписаны 1 514. Основной способ уберечь себя и близких от заболевания – вакцинация. Привитые пациенты значительно легче переносят заболевание. Привиться можно в будние дни и выходные в поликлиниках, больницах, торговых центрах и метро.  

# Коронавирус # общество # Елена Кроткова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко подписал Указ о повышении трудовых пенсий. На сколько увеличатся выплаты?
31 января 2022 13:43

Лукашенко подписал Указ о повышении трудовых пенсий. На сколько увеличатся выплаты?

105 наблюдателей получили аккредитацию. В Могилёвской области к референдуму организуют около 700 участков
31 января 2022 13:30

105 наблюдателей получили аккредитацию. В Могилёвской области к референдуму организуют около 700 участков

По его инициативе в Минске открыли творческие академические мастерские. Каким учителем был Михаил Савицкий?
31 января 2022 13:20

По его инициативе в Минске открыли творческие академические мастерские. Каким учителем был Михаил Савицкий?