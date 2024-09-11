Мероприятие приурочено к празднованию 957-летия столицы. Среди награжденных – сотрудники правоохранительных органов, районных администраций, а также работники предприятий и организаций: педагоги, медики и спасатели. Ежедневно они участвуют в профилактике правонарушений, а также в составе добровольных дружин патрулируют улицы города. Лучшим вручили почетные грамоты и благодарности.

В ратуше чествовали лучших минчан в охране правопорядка и профилактике правонарушений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Марина Мельник, заместитель директора по воспитательной работе Средней школы № 109 имени В.З. Хоружей Минска: Являясь секретарем общественного пункта порядка № 5 Заводского района города Минска, у меня есть возможность делать жизнь минчан лучше. Очень приятно накануне Дня столицы получить награду за свою общественную работу.

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:

Власти города и правоохранительные органы чествуют, награждают тех минчан, которые выполняют большую общественную работу, работают в совете общественных пунктов охраны правопорядка, в составе добровольных дружин. Это люди, которые имеют гражданскую позицию, которые неравнодушны к тому, что происходит на наших улицах. Очень приятно накануне Дня города наградить таких наиболее активных и отличившихся минчан.

Всего награды получили 70 минчан. Это люди, которые имеют активную гражданскую позицию и проявляют свои лучшие качества.