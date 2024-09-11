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В Могилёве состоялся концерт-акция «Беларусь, вперёд!» в преддверии Дня народного единства

11 сентября 2024 17:28
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О необходимости белорусского единства 11 сентября говорили в Могилеве. Для жителей и гостей города в преддверии всенародного праздника прошел концерт-акция «Беларусь, вперед!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Могилёве состоялся концерт-акция «Беларусь, вперёд!» в преддверии Дня народного единства-2

На площади Единства в областном центре многолюдно. Патриотическая акция объединила всех, кто чтит славную историю страны и верит в ее светлое будущее. 17 сентября – одна из самых важных дат в истории Беларуси. И сегодня перед нами стоит задача не только сохранить память о мужестве и смелости наших предков, но и передать ее следующим поколениям.

В Могилёве состоялся концерт-акция «Беларусь, вперёд!» в преддверии Дня народного единства-4

Диана Комарова, студентка Могилевского государственного университета им. А.А. Кулешова:
День народного единства – это очень современный и очень знаковый праздник для каждого из нас, для каждого белоруса и для тех людей, которые сегодня собрались в городе Могилеве. Молодежь Могилевщины всегда за единство и мир, потому что единство – это наш путь к успеху. И мы должны помнить, что именно в единстве наша сила. 

В Могилёве состоялся концерт-акция «Беларусь, вперёд!» в преддверии Дня народного единства-6

Кристина Армаш:
В современных условиях для всех, для нас, белорусов, очень важно быть едиными. Важно понимать наши корни, для чего мы здесь находимся. Здесь живут наши дети, родители, прадеды. У нашего любимого народа есть понимание, что от нашего единства зависит будущее нашей страны.

В Могилёве состоялся концерт-акция «Беларусь, вперёд!» в преддверии Дня народного единства-8

Незабываемые впечатления и лучшие номера могилевчанам подарили звезды белорусской эстрады и местные творческие коллективы.

# Концерт в Минске # День народного единства

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