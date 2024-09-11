В Могилёве состоялся концерт-акция «Беларусь, вперёд!» в преддверии Дня народного единства

О необходимости белорусского единства 11 сентября говорили в Могилеве. Для жителей и гостей города в преддверии всенародного праздника прошел концерт-акция «Беларусь, вперед!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На площади Единства в областном центре многолюдно. Патриотическая акция объединила всех, кто чтит славную историю страны и верит в ее светлое будущее. 17 сентября – одна из самых важных дат в истории Беларуси. И сегодня перед нами стоит задача не только сохранить память о мужестве и смелости наших предков, но и передать ее следующим поколениям.

Диана Комарова, студентка Могилевского государственного университета им. А.А. Кулешова:

День народного единства – это очень современный и очень знаковый праздник для каждого из нас, для каждого белоруса и для тех людей, которые сегодня собрались в городе Могилеве. Молодежь Могилевщины всегда за единство и мир, потому что единство – это наш путь к успеху. И мы должны помнить, что именно в единстве наша сила.

Кристина Армаш:

В современных условиях для всех, для нас, белорусов, очень важно быть едиными. Важно понимать наши корни, для чего мы здесь находимся. Здесь живут наши дети, родители, прадеды. У нашего любимого народа есть понимание, что от нашего единства зависит будущее нашей страны.