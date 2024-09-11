В Беларуси за три года построено около 13 млн квадратных метров жилья

Стоимость квадратного метра и увеличение кадрового потенциала. Актуальные вопросы работы строительной отрасли обсудили в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня комплекс демонстрирует положительную динамику. Выполняются основные целевые показатели. Так, за три года построено около 13 миллионов квадратных метров жилья. Уже разработан проект стратегии развития комплекса до 2035 года. В нем закреплены основные цели и задачи развития отрасли.

Александр Шваюнов, заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси:

Мы работаем над кадровым потенциалом в строительной отрасли. Разработаны стратегии различные, доведенные и правительством, и мы согласовали с профсоюзами и союзом строителей, которые на сегодня уже дают положительные результаты. По отношению к началу 2024 года, по 7 месяцам мы приросли кадровым потенциалом на 6500 человек в строительной отрасли.