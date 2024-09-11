Прямой эфир

В Беларуси за три года построено около 13 млн квадратных метров жилья

11 сентября 2024 17:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Стоимость квадратного метра и увеличение кадрового потенциала. Актуальные вопросы работы строительной отрасли обсудили в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси за три года построено около 13 млн квадратных метров жилья-2

Сегодня комплекс демонстрирует положительную динамику. Выполняются основные целевые показатели. Так, за три года построено около 13 миллионов квадратных метров жилья. Уже разработан проект стратегии развития комплекса до 2035 года. В нем закреплены основные цели и задачи развития отрасли.

В Беларуси за три года построено около 13 млн квадратных метров жилья-4

Александр Шваюнов, заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси:
Мы работаем над кадровым потенциалом в строительной отрасли. Разработаны стратегии различные, доведенные и правительством, и мы согласовали с профсоюзами и союзом строителей, которые на сегодня уже дают положительные результаты. По отношению к началу 2024 года, по 7 месяцам мы приросли кадровым потенциалом на 6500 человек в строительной отрасли.

В Беларуси за три года построено около 13 млн квадратных метров жилья-6

Сегодня перед отраслью стоят серьезные задачи: увеличение производительности труда и доли строительного сектора в валовом внутреннем продукте страны. Поэтому как никогда важно внедрять новые технологии и параллельно увеличивать кадровый потенциал.

# Строительство # Архитектура # Александр Шваюнов

Другие новости рубрики

Все новости
С 17 сентября телеканал РТР-Беларусь будет выходить на шестой кнопке
11 сентября 2024 14:54

С 17 сентября телеканал РТР-Беларусь будет выходить на шестой кнопке

Кочанова: на селе люди должны жить достойно и получать достойную заработную плату
11 сентября 2024 14:06

Кочанова: на селе люди должны жить достойно и получать достойную заработную плату

Сотрудники Нацбиблиотеки подводят итоги накануне профессионального праздника
11 сентября 2024 13:40

Сотрудники Нацбиблиотеки подводят итоги накануне профессионального праздника