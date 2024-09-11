В Мозыре прошёл информационно-просветительский проект «Беларусь адзіная»

Единство белорусов – одно из самых позитивных явлений в истории нашей государственности. К такому мнению 11 сентября пришли участники проекта «Беларусь адзіная». Информационно-просветительский проект сделал остановку в Мозыре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пообщаться с лидерами мнений собралось около полутысячи человек со всех районов Гомельской области: руководители политических партий и общественных объединений, педагоги и, конечно же, молодежь. Традиционно запретных тем для разговора не было. Участников диалога интересовали разные вопросы: история белорусской государственности, мирное развитие страны, необходимость единства в современных геополитических условиях.

Наталья Максутова, библиотекарь Мозырской центральной районной библиотеки имени А.С. Пушкина:

Единство народа для меня – это то, чтобы сохранить историю страны, чтобы люди не забывали, какие были люди, которые защищали нашу страну. Я первый раз участвую в таком форуме. Для меня это… Очень много людей, интересно с ними пообщаться и узнать много интересного.