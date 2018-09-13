«Площадь Победы, ритуалка – дело рук моих девчонок и меня». 40 лет она высаживает клумбы и стала «Минчанкой года»

Вот уже на протяжении 18 лет почётное звание «Минчанин года» присваивается лучшим профессионалам столицы. Буквально на днях награды в очередной раз нашли своих героев.
Вот уже на протяжении 18 лет почётное звание «Минчанин года» присваивается лучшим профессионалам столицы. Буквально на днях награды в очередной раз нашли своих героев.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – лауреат конкурса «Минчанин года-2018» в области жилищно-коммунального хозяйства – Янина Мартуль.
За что Янина Мартуль получила звание «Минчанин года»? Какие цветы чаще всего используются при оформлении композиций? Узнаете, посмотрев видеоматериал.