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«Площадь Победы, ритуалка – дело рук моих девчонок и меня». 40 лет она высаживает клумбы и стала «Минчанкой года»

13 сентября 2018 08:36
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Вот уже на протяжении 18 лет почётное звание «Минчанин года» присваивается лучшим профессионалам столицы. Буквально на днях награды в очередной раз нашли своих героев.

«Площадь Победы, ритуалка – дело рук моих девчонок и меня». 40 лет она высаживает клумбы и стала «Минчанкой года»-1

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ лауреат конкурса «Минчанин года-2018» в области жилищно-коммунального хозяйства Янина Мартуль.

«Площадь Победы, ритуалка – дело рук моих девчонок и меня». 40 лет она высаживает клумбы и стала «Минчанкой года»-4


За что Янина Мартуль получила звание «Минчанин года»? Какие цветы чаще всего используются при оформлении композиций? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Конкурс # общество # Янина Мартуль # Фотофакт

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